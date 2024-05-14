Компания по производству беспилотных транспортных средств Aurora Innovation из Питтсбурга, Пенсильвания, представила беспилотный 18-колесный грузовик с прицепом, который, как ожидается, в конце текущего года будет осуществлять перевозки грузов по автомагистрали I-45 между Далласом и Хьюстоном, Техас. Дороги Техаса обычно не покрыты снегом и льдом, поэтому они удобны для использования технологий беспилотного вождения.

Aurora Innovation планирует запустить сразу два десятка грузовиков, каждый из которых оснащён двадцатью пятью камерами, в том числе радарными и лазерными датчиками. Ранее были проведены необходимые испытания грузовиков без водителей. Компания планирует, что к концу года грузовики начнут перемещать товары между терминалами FedEx, Uber Freight, Werner и т.д.

Aurora и ее конкуренты по производству беспилотных автомобилей планируют выпустить тысячи автономных грузовиков на шоссе страны совсем скоро – в течение 3-4 лет. Преимущество беспилотных грузовиков заключается в том, что они могут работать почти круглосуточно без перерывов, поэтому они, как предполагается, ускорят поток товаров, сроки доставки и затраты. Также автономные грузовики также сэкономят топливо, поскольку им не нужно останавливаться и они будут двигаться с более постоянной скоростью.

Кроме этого, компании по производству беспилотных транспортных средств заявляют, что вывод на дорогу автономных грузовиков поможет решить проблему дефицита водителей: на данный момент отрасли грузоперевозок не хватает 64 000 водителей. Но одновременно есть опасения, что автономные грузовики со временем вытеснят водителей-людей и лишат их заработка.

Вывод на дороги беспилотных грузовиков поднимает вопросы безопасности у многих скептиков. Январский опрос AAA показал, что 66% опрошенных не рискнули бы ездить без водителя, 25% не уверены и только 9% доверяют беспилотным транспортным средствам.

К самым большим опасениям по поводу безопасности относятся почти полное отсутствие федерального регулирования движения беспилотных средств и компании-производители будут самостоятельно решать, когда грузовики достаточно безопасны для людей. При этом, если что-то пойдет не так, то федеральные агентства могут потребовать отзыва или вывода грузовиков из эксплуатации.

Несмотря на все опасения, Aurora Innovation, как и ее конкуренты, уверяет, что годы испытаний показывают, что автономные грузовики безопаснее, чем те, которые управляются человеком: наличие лазерных и радарных датчиков позволяет «видеть» дальше, чем человеческий глаз, также исключены такие факторы, как усталость, потеря сознания и др.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship