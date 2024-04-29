Региональное управление полиции округа Северный Ланкастер, штат Пенсильвания сообщает, что 5 апреля 2024 года к ним поступило заявление о сексуальном насилии над детьми, которое происходило в первом квартале S. Heck Road in Warwick Township.

Подозреваемым оказался местный русскоязычный житель из города Литиц, 52-летний Владимир Станиславович Саевский, который был арестован 12 апреля этого года, он содержится без права выхода под залог в тюрьме округа Северный Ланкастер.

В настоящее время детективы занимаются делом пяти предполагаемых жертв. По версии следствия, сексуальные насилия были совершены в период с 2006 до конца 2021 года. Девушки, подвергшиеся насилию, уже перешагнувшие совершеннолетний рубеж, одновременно заявили о действиях, которые совершал предполагаемый преступник в их отношении.

Саевскому предъявлены обвинения в 42 уголовных преступлениях и шести правонарушениях, среди которых изнасилование детей, обвинение в непристойном поведении, развращение несовершеннолетних и др. Все обвинения, кроме непристойного нападения, являются уголовными преступлениями.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто” на информацию суда, всем девочкам на момент совершения преступлений было меньше 13 лет. Согласно письменным показаниям, до наступления этого возраста они неоднократно подвергались сексуальному насилию в ванных комнатах, спальнях и на кухне дома Саевского, в который дети попали, т.к. в 2006 году отец девочек не мог о них заботиться.

Предварительное слушание было назначено на 22 апреля.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com