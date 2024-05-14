Шествие “День памяти Второй мировой войны”, которое ранее называлась “Бессмертный полк”, проходившее в Нью-Йорке 4 мая, чуть не закончилась столкновением россиян друг с другом, когда они встретились на Бруклинском мосту и пытались перекричать друг друга.

Одни утверждают, что их желание пройти с советским флагом и фотографиями родственников, погибших в Великой Отечественной войне, является данью памяти и уважения к ним.

Другие выходят с бело-сине-белыми знаменами, которые сейчас используются участниками протестов против вторжения России на Украину.

И те и другие признают общую победу над фашизмом в 1945 году. Однако противники современной войны в Украине обвиняют любителей советской символики, проживающих в Америке, в их поддержки политики России, которая ведет войну против соседней страны, и россияне соглашаются с действиями диктатора, узурпировавшего власть последние 2,5 десятка лет.

При этом участников так называемой памятной акции, которая, по всей вероятности, проходила с подачи российского посольства, не пугает недавний интерес со стороны ФБР и его расследование в отношении организаторов “Бессмертного полка”.

Акцию пытались сорвать украинцы, вынужденные бежать из своей страны от военной агрессии со стороны “братской державы”, выбравшей подлое убийство тех, кто стоял с ними плечом к плечу, защищая родное Отечество.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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