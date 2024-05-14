5 мая 2024 года в Западном Голливуде состоялось празднование 79-ой годовщины Победы во Второй Мировой войне, организованное русскоязычным Консультативным советом города.

В ходе мероприятия на сцене выступил ансамбль «Helix Collective» со своей уникальной программой, посвященной Дню Победы. Вокалистка Элисон Льюис дополнила событие своим чудесным голосом, исполнив популярные хиты эпохи Второй мировой войны.

Русскоязычный Консультативный совет организовывает мероприятие каждый год, чтобы почтить память тех, кто внес свой вклад в победу, и вспомнить переломные для союзников дни.

В городе живут участники Великой Отечественной войны и их потомки, которые с уважением и скорбью относятся к событиям прошлых лет, ведь самая страшная война в истории человечества унесла десятки миллионов жизней граждан бывшего СССР, союзников и всех стран, боровшихся с фашизмом.

Традиционно памятное мероприятие проходит в начале мая рядом с Мемориалом ветеранов Второй мировой войны в Пламмер-парке Западного Голливуда. Пришедшие возлагают цветы и венки и делятся воспоминаниями о тех, кто мужественно сражался на полях Второй мировой войны. Концертная программа проходит в одном из актовых залов парка.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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