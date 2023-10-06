Житель Флориды оштрафован на $150 млн за работу на украинского олигарха

Джон К. Унсалан, президент компании Metalhouse LLC, признал себя виновным в суде по обвинению в сговоре с целью отмывания денег с нарушением санкций США. Это связано с проведением сделок на более чем 150 миллионов долларов по металлической продукции у компаний, принадлежащих Сергею Курченко, олигарху, находящемуся под санкциями.

Сергей Курченко был объявлен под санкциями Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2015 году за его участие в присвоении государственных активов Украины.

Согласно обвинительному акту, Джон Унсалан проводил сделки и торговал с санкционированными лицами и компаниями Курченко, в сфере приобретения оборудования для производства стали. Важно отметить, что он знал, что Курченко и его компании находились под санкциями США, что делало такие сделки незаконными.

Унсалан признал себя виновным в одном пункте сговора по отмыванию денег, что может привести к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы. Он также согласился вернуть свыше 160 миллионов долларов, которые он получил как доход от незаконных сделок.

Этот случай также связан с другими лицами, включая Сергея Карпушкина, который ранее признал себя виновным и согласился вернуть более 4,7 миллиона долларов, полученных от преступной деятельности.