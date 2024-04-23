Пастора выгнали со сцены из-за сравнения выступления со «стриптиз-клубом для женщин, обладающих духом Иезавели».

11-12 апреля в Спрингфилде, Миссури проходила христианская мужская конференция Stronger, в ходе которой пастора основателя и бывшего пастора церкви Марс Хилл в Сиэтле Марка Дрисколла выгнали со сцены после того, как он сравнил первое выступление с глотанием меча со «стриптиз-клубом для женщин, обладающих духом Иезавели» и назвал трансгендеров демонами.

Конференция ежегодно проводится спрингфилдской церковью Джеймс Ривер для того, “чтобы вдохновить и подготовить мужчин к воплощению в жизнь Божьего видения мужественности, чтобы они были мужьями, отцами и лидерами, которыми их призвал Бог”.

Конференцию открыло выступление глотателя мечей Алекса Магалы, который снял рубашку, забрался на шест и проглотил меч. После увиденного пастор Марк Дрисколл сказал: “Дух Иезавели [то есть дерзкой, бесстыдной или морально необузданной женщины, считается, что может овладевать как мужчинами, так и женщинами. прим. “Славянский Сакраменто”] открыл наше мероприятие”.

“До того, как слово Божье было открыто, там была платформа, это было высокое место,” — сказал Дрисколл. “На нем был шест… тот же самый, который используется в стриптиз-клубе для женщин, обладающих духом Иезавели, чтобы соблазнять мужчин.”

Затем он призвал зрителей выступить против членов ЛГБТК+-сообщества.

После подобных заявлений ведущий пастор церкви Джеймс Ривер Джон Линделл велел Дрисколлу покинуть сцену.

Ранее “Славянским Сакраменто” сообщалось о приобретении здания бывшего стрипклуба одной из украинских церквей г. Сакраменто.