Славянская церковь в Сакраменто работает на месте старого стриптиз-клуба

Череда неудач помешала планам церкви Grace Trinity Church (GTC) по строительству нового кампуса на свободном торговом пространстве в Сакраменто, Калифорния: потенциальные кредиторы не хотели одобрять кредит, также муниципальные правила требовали большего количества парковочных мест для повышения конкурентоспособности.

Единственным решением оказалось приобретение соседнего участка, что вызвало бурю недовольства из-за его скандального прошлого – на этом участке находился закрытый стрип-клуб “City Limits Showgirls”, где на протяжении двух десятков лет выступали обнаженные танцовщицы. В основном, как сообщала местная пресса, были недовольны мужчины, по мнению которых, церквей в округе и так много.

И вот уже несколько лет церковь, рассчитанная на 40 прихожан, работает на месте увеселительного заведения, VIP-зал которого был переоборудован в детский сад.

GTC, один из крупнейших членов Национального славянского округа Ассамблей Божьих, нуждалась в переезде из тесного помещения арендованного здания в северо-восточном пригороде Сакраменто – Антилопе, чтобы вместить растущую конгрегацию.

“Мы попытались сосредоточиться больше на молодом поколении и с большим личным интересом работали с этими семьями,” – говорит старший пастор церкви, епископ, региональный пастор Национального славянского округа Ассамблеи Божией, Юго-Западный регион, США, Александр Калинюк.

Калинюк, который служит в церкви с 1996 года, является лидером в Национальном славянском округе Ассамблей Божьих, включающем 52 церкви. Он иммигрировал в США из города Нововолынск в Украине в 1989 году.

Богослужения GTC проводятся на русском и украинском языках и переводятся на английский. Добавление английского привлекло больше представителей молодого поколения и детей мигрантов, бежавших из бывшего Советского союза с конца 1960-х годов вплоть до его развала в 1991 году.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship