В четверг, 11 апреля, Наблюдательный совет калифорнийского округа Аламида единогласно поддержал изменение названия международного аэропорта Метрополитен Окленд (Metropolitan Oakland International Airport, ОАК) на «Международный аэропорт Окленд в заливе Сан-Франциско» (San Francisco Bay Oakland International Airport). После переименования код аэропорта OAK и визуальный бренд останутся прежними.

“Мы должны заботиться о благополучии наших сообществ и экономическом здоровье Ист-бэй. Аэропорт является экономическим двигателем нашего региона, и переименование защитит и создаст рабочие места,” – сказала руководитель совета Лена Тэм сказала. “Речь идет также об экологическом благополучии нашего региона, потенциально сокращая выбросы углекислого газа за счет меньшего количества миль, пройденных транспортными средствами, поскольку ОАК является ближайшим аэропортом для почти 60% населения района Залива.”

Исполнительный директор порта Окленд Дэнни Ван заявил, что смена названия сможет облегчить поездки тысячам людей и положительно скажется на развитии местной экономики.

Изменения названия аэропорта Наблюдательным советом округа Аламида поддержало бизнес-сообщество, торговые и туристические партнеры в Окленде, Три-Вэлли и Беркли.

Помимо изменение название аэропорта будет произведена модернизация вестибюля регистрации и туалетов Терминала 1, а также создание новых локальных заведений и ресторанов.

После окончательного одобрения на изменение названия 9 мая 2024 года Портовой комиссией, сотрудники аэропорта приступят к формальному переименованию, включая работу с авиаперевозчиками, другими аэропортами и местными агентствами, чтобы отразить изменение в системах аэропортов и авиакомпаний.

Несмотря на поддержку смены названия ОАК со стороны бизнес-сообщества, есть и несогласные с этим решением. Так, неделю спустя после единогласного одобрения Наблюдательной комиссией изменения названия OAK, администрация города Сан-Франциско подала федеральный иск на соседний Окленд о нарушении прав на товарный знак в связи с планом последнего переименовать аэропорт, включив в него «Сан-Франциско». В иске утверждается, что предложенное название нарушает права товарного знака Международного аэропорта Сан-Франциско (SFO) и «вызовет путаницу и хаос».

Согласно иску, Сан-Франциско является владельцем федеральной регистрации товарного знака «Международный аэропорт Сан-Франциско» с первой даты коммерческого использования в 1954 году. В иске также требуется наложение судебного запрета на немедленное прекращение использования предложенного названия и объявление, что Окленд нарушил торговую марку SFO, и требуется от города уничтожить любые материалы, содержащие новое название.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship