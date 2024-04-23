Казахстанский спортсмен Нурлыхан Суюнбай приехал в США более года назад будучи уже опытным спортсменом: 2008 году он выиграл Чемпионат Азии, с 2007 по 2016 выигрывал все соревнования республиканского уровня; занял 2 место и завоевал серебряные медали на международных соревнованиях Masters Bremen в Германии, выиграл Чемпионат мира по джиу джитсу 2022 года в 100-кг и в абсолютной весовой категории, а также Кубок Президента и Кубок Америки по дзюдо. Но Нурлыхан не останавливается на своих достижениях и, находясь в Штатах, стремится повышать уровень спортивного мастерства и набираться опыта.

Нурлыхан родился 11 июня 1994 года в Шымкенте. Когда он был ещё ребёнком, его семья переехала в Алматы, где он пошел в школу. Дзюдо занимается с 10 лет, единоборство стало настолько важной частью его жизни, что он решил и дальше идти по этому пути. Поэтому Нурлыхан ушел из средней общеобразовательной школы и поступил в школу для одарённых в спорте детей имени Каркена Ахметова (Глава казахстанского спорта с 1959 по 1971 год, заложил основы развития профессионального спорта в Казахстане, прим. “Славянский Сакраменто”), после ее окончания поступил в спортивный колледж, после которого попал на спортивный факультете Академии спорта и туризма.

Как многие мальчики Нурлыхан с детства мечтал достичь больших успехов в спорте и попасть на Олимпийские игры, это и стало его целью, поэтому копилка его побед регулярно пополняться наградами высшей пробы.

В Штатах Казахстанский дзюдоист много тренируется, отрабатывает различные варианты атак-защит, он доволен уровнем тренировочного процесса в США, т.к. здесь большая концентрация сильных спортсменов в разных весовых категориях, поэтому Нурлыхан надеется, что это даст положительный опыт для дальнейшего развития карьеры.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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