“Трампистка” Марджори Тейлор Грин: Россия защищает христианство лучше, чем украинцы.

Член палаты представителей от Республиканской партии с ультраправыми взглядами Марджори Тейлор Грин заявила в начале апреля – задолго до того, как Конгресс в конце концов одобрил выделение помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов”, что Россия «защищает христианство» больше, чем Украина.

Марджори Тейлор Грин известна как безоговорочная сторонница Дональда Трампа, она продвигала антисемитские теории, теории превосходства белой расы и крайне правые теории заговора, включая теорию заговора о геноциде белых, QAnon и Pizzagate. Прежде чем баллотироваться в Конгресс, она поддержала призывы казнить видных политиков Демократической партии, в том числе Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Будучи конгрессвумен, она приравняла Демократическую партию к нацистам и сравнила меры безопасности при COVID-19 с преследованием евреев во время Холокоста, однако позже она извинилась за это сравнение.

Во время российского вторжения на Украину в 2022 году Грин продвигала российскую пропаганду и восхваляла Владимира Путина. Она называла украинцев “нацистами”, призывала не выделять помощь Украине.

В подкасте War room Стива Бэннона 8 апреля она, говоря о войне в Украине, заявила, что “это война против христианства”, что “Украинское правительство нападает на христиан; украинское правительство казнит священников. Россия этого не делает; они не нападают на христианство. На самом деле, они, похоже, защищают его”.

“Так зачем нам давать 60 миллиардов долларов стране в Украине, которая разрушает христианскую веру, преследует христиан и убивает их, завершила их выборы (им даже не разрешают голосовать против Зеленского, даже если бы они этого захотели) полностью закрыть свободную и справедливую прессу, заставить замолчать людей в своей стране и теперь набирает молодых и молодых людей, чтобы их можно было убивать на поле боя? Я не думаю, что американцы это поддерживают,” – сказал он в подкасте.

При этом она отметила, что “никаким образом не восхваляет Владимира Путина или Россию”, но добавила, что “это ясно и очевидно” и что христиане также подвергаются нападениям в США и в других странах”.

Марджори Грин заявила, что “украинское правительство нападает на христиан” и “казнит священников”, после чего бывший член палаты представителей, республиканец Кен Бак назвал ее “Московской Марджори”.

Как сообщалось ранее, Палата представителей приняла законопроект о помощи Украине.