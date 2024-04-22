Казахи отпраздновали Наурыз в Калифорнии

14 апреля в Лос-Анджелесе казахская диаспора в Калифорнии праздновала Наурыз – праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Наурыз (или Навруз, или Новруз, или Нооруз) традиционно отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия, не только в Казахстане, но также в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции.

Организация California Qazaq Community, основанная в начале 2021 года Раушан Мухтар, решила провести праздник с традиционной казахской кухней и музыкой в апреле из-за соблюдения поста в Рамадан. На гуляние собрались казахи как из Калифорнии, так и из других штатов – Филадельфии и Колорадо, а также были гости из Казахстана.

Немного истории

Наурыз имеет древнейшую историю, более трех тысячелетий, и не относится к исламским обычаям – у казахов его отмечали еще до принятия ислама в X веке нашей эры. Наурыз ассоциируется с дружбой, благополучием, любовью и плодородием. Считается, что в этот праздник в дом к гостеприимным и чистоплотным хозяевам приходит защита от невзгод и болезней.

В годы советской власти, после включения Казахстана в состав СССР в середине 1920-х годов, Навруз был под запретом, но в конце 1980-х годов его празднование было возобновлено. В настоящее время это один из главных праздников Казахстана, наряду с Днем Независимости. Этот день считается началом нового периода в жизни, а также наступлением весны.

Кулинарные традиции праздника

На Наурыз готовят множество блюд, считается, что праздник нужно встречать со вкусной и питательной пищей на столе – в таком случае будет достаток, рост, мудрость и благополучие в семьях. Но главными угощениями считаются Бешбармак и Наурыз-Коже.

Бешбармак состоит из отварного мяса, лапши, картофеля и лукового соуса, оно популярно не только у казахов, но и у многих тюркоязычных народов, в том числе у киргизов, однако имеет свои особенности приготовления.

Наурыз-Коже – это первое блюдо, которое готовится к празднику Навруз. Его состав может варьироваться от региона к региону, но основные ингредиенты – это вода, мясо, молоко, жир (курдюк) или масло, кукуруза, пшено и рис.

В приоритете использование молока недавно отелившейся коровы, но можно готовить с айраном или с верблюжьим молоком. В качестве мяса казахи часто используют конину. Альтернативой пшену может быть ячмень: казахи полагают, что этот злак хорошо справляется с очищением крови человека. Суп получается очень питательным и полезным.

Другое важное блюдо – плов со свежим мясом, который готовят в большом казане на огне. В обязательном порядке в блюдо входит мясо, рис, морковь, лук. Плов готовится с крупными кусками мяса, после готовности его разрезают на порционные кусочки. По словам повара мероприятия, общее время приготовления составляет около 180 минут.

Многие гости праздника принесли блюда собственного приготовления.

Другие традиции Наурыза

О нюансах празднования Наурыза поведали представители казахской диаспоры: в этот день принято надевать чистую и праздничную одежду и ходить друг к другу в гости. Уместны поздравления друг друга, а также пожелания благополучия и здравия. Казахи организуют скачки на лошадях, игры, соревнования, музыкальные выступления и кулинарные состязания.

На праздновании Наурыза 14 апреля помимо развлекательной программы была предоставлена возможность записаться на курсы казахского языка.

По словам организаторов, из-за дождливой погоды не все желающие смогли посетить мероприятие.

Мнение организаторов

Организаторы мероприятия говорят, что празднование Наурыза необходимо для казахской диаспоры, т.к. играет важную роль для поддержания народных традиций и сохранения идентичности, воспитания молодого поколения, а также сплочения, дружбы и взаимопомощи.

В этом году кроме игры на национальных музыкальных инструментах, в том числе домбре и жетыгене, были и традиционные соревнования: мужчины выполняли приседания с живым бараном на плечах. Победитель, присевший большее количество раз, получал барашка в подарок. Для участников, занявших второе и третье места, были предусмотрены денежные вознаграждения.

Основатель California Qazaq Community Раушан Мухтар, проживающая в США более 12 лет, отметила, что собранные на празднике деньги, за вычетом затрат, будут направлены на развитие местной казахской школы. По ее словам, праздник Наурыз отмечают еще в нескольких местах штата, в том числе в Ирвайне и Санта-Кларите.

California Qazaq Community проводит празднование Наурыз с первого года своего основания, кроме праздников регулярно организовываются уроки казахского языка и уроки игры на национальных музыкальных инструментах.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship