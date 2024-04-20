Контролируемая республиканцами Палата представителей США в субботу одобрила законодательный пакет на сумму 95 миллиардов долларов, обеспечивающий помощь в сфере безопасности Украине, Израилю и Тайваню. Голосование прошло несмотря на резкие возражения со стороны части консервативно настроенных республиканцев.

Днем, после дебатов, Палата приняла законопроект о помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов. Законопроект о помощи Украине принят: 311 голосами «за» и 112 «против», сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Рейтер.

Также нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, призванный противостоять экспансии Китая посредством инвестиций в инфраструктуру для подводных лодок, а также помощи Тайваню. Этот законопроект стоимостью 8 млрд долларов также теперь должен быть одобрен Сенатом, где первое голосование, как отмечает агентство AFP, может состояться уже во вторник.