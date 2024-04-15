РПЦ: “СВО на землях Юго-Западной Руси с 2014 года – это Священная война“

В конце марта, Русская Православная Церковь одобрила документ, а точнее – наказ, в котором утверждается, что “Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года… С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.”

В Наказе, изданном в ходе съезда Всемирного Русского Народного Собора под председательством Патриарха Кирилла говорится, что “после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена.”

Иными словами, излагается намерение Кремля уничтожить Украину, а также приводится идеологический аргумент в пользу более широкой конфронтации с западным миром.

Брайан Меффорд, старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета, обращает внимание, что в документе общим объемом 3000 слов слово “Россия” упоминается 53 раза, что подчеркивает очень четкую ориентацию на земные интересы российского государства.

Так же Меффорд заключает, что РПЦ “надеется обелить военные преступления, совершаемые на Украине, и побудить больше простых россиян стать добровольцами. Недавнее объявление Москвой священной войны также посылает безошибочный сигнал всем на Западе, кто все еще верит в возможность достижения какого-то компромисса с Кремлем. Хотя первоначально Путин стремился оправдать вторжение прагматичным ответом на рост НАТО, теперь очевидно, что он рассматривает войну как священную миссию и не остановится, пока Украина не будет стерта с карты Европы”.

В наказе, адресованном “органам законодательной и исполнительной власти России” дается определение ‘Русскому миру”, “создателем, опорой и защитником которого является Россия”. “Границы Русского мира как духовного и культурно-цивилизационного феномена существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторической России. Наряду с рассеянными по всему миру представителями русской ойкумены, Русский мир включает в себя всех, для кого русская традиция, святыни русской цивилизации и великая русская культура являются высшей ценностью и смыслом жизни,” – говорится в наказе.

“Духовная миссия” Русского мира — “быть всемирным «Удерживающим», защищающим мир от зла”. Подчеркивается, что “семья — это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции Русского мира. Это самый устойчивый, консервативный институт общества, отвечающий за передачу от поколения к поколению базовых представлений о мире и о человеке, за привитие важнейших социальных навыков и ролей (мужчины и женщины, отца и матери, гражданина и т.д.)…”

“Триединство русского народа”

Во внешней политике, согласно наказу, “Россия должна стать одним из ведущих центров многополярного мира, возглавляющим интеграционные процессы и обеспечивающим безопасность и стабильное развитие на всем постсоветском пространстве… России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие «русский» охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси. Помимо признания и развития в отечественной науке, доктрина триединства должна получить законодательное закрепление, став неотъемлемой частью российской системы права. Триединство должно быть включено в нормативный перечень российских духовно-нравственных ценностей и получить соответствующую правовую защиту.

Россия должна стать государством-убежищем для всех соотечественников мира, страдающих от наступления западного глобализма, войн и дискриминации. Помимо соотечественников наша страна может стать убежищем для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности, лояльных России и готовых к языковой и культурной интеграции в нашей стране.”

То есть, документ можно трактовать как территориальное заявление и одобрение РПЦ, а Украину и Беларусь, “адресованное органам законодательной и исполнительной власти России”?

Главная угроза существованию России

“Главной угрозой существованию и развитию России является переживаемая нашей страной демографическая катастрофа… Решение данной задачи невозможно без возрождения в России традиционной многодетной семьи, а также традиционных семейных ценностей. Крепкая многодетная семья, ее защита и обеспечение благополучия, рост рождаемости и борьба с абортами должны быть помещены в центр всей государственной политики.”

Чтобы воспитывать будущее поколение граждан России, по мнению РПЦ, необходимо “усвоение мировоззренческих идей и духовно-нравственных ценностей русской цивилизации является важнейшим аспектом в национализации современных российских элит”, поэтому образовательные программы “должны быть очищены от чуждых российскому народу и разрушительных для российского общества деструктивных идеологических концепций и установок, прежде всего, западных”.