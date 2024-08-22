По словам украинского президента, «тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает лишь осуждения всего мира», пишет Александр Яневский из VOA.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области и провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. Начальник ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска разрушили более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений.

Днем российская авиация нанесла удар двумя КАБами по Шосткинскому району Сумской области, в результате чего погибли два человека, сообщили в областной прокуратуре.

В ходе обстрела Херсонской области один человек погиб, и 14 получили ранения, сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате ночного российского обстрела Купянской общины Харьковской области повреждены дом культуры, детсад и лицеи, сообщили местные власти. В Воздушных силах ВСУ заявили, что ночью Россия атаковала Украину десятью «шахедами» и ракетами.

“Поверил Библии и стал врагом церкви”

«Большинством выявленных “шахедов” враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковской области. Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты «Искандер-М». Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных БпЛА, еще два – локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий», – сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. С начала нынешних суток зафиксированы боестолкновения в районе Волчанка и Глубокого в Харьковской области.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что на дорогах Крыма зафиксирована переброска большого количества российской военной техники в северном направлении. Колонны идут из районов Севастополя и Перевального, отмечает телеграм-канал.

В Центре национального сопротивления Украины сообщили, что Россия готовится к проведению так называемых выборов на оккупированном полуострове, назначенных на 8 сентября.

«Сейчас россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на временно оккупированных территориях Херсонской о Запорожской областей, которые поедут наблюдателями. То есть, их задачей будет помогать Кремлю “легализировать” избирательный процесс… Центр национального сопротивления призывает не идти на избирательные участки и игнорировать эти “выборы”», – сообщил Центр национального сопротивления.

Кроме того, по данным телеграм-канала, российские власти строят (как предполагается, для защиты Керченского моста) постоянные противодронные оборонительные сооружения.

Пожар, вспыхнувший после имевшей в место в воскресенье атаки украинских дронов на нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, не удается потушить уже четверо суток, несмотря на то, что к его ликвидации привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов, сообщает «Радио Свобода».

«Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ сообщил, что Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций нанесли удар по складам с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в РФ. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что атака на Мариновку была отражена, большая часть беспилотников уничтожена.

«Так называемое СВО настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали, как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация», – пишет «Укринформ» со ссылкой на свой источник в СБУ.

По оценке посольства США в Украине, в течение следующих нескольких дней и на протяжении выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня независимости Украины 24 августа.