Такое предложение сделал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс 11 апреля, конечной целью которого является запрет деятельности Московского патриархата в Эстонии, так как Московский патриархат “подчиняется Владимиру Путину, который принципиально руководит террористической деятельностью во всем мире”.

Если эстонские депутаты поддержат это предложение, то деятельность РПЦ будет запрещена в стране. При этом министр уточнил, что эти меры не повлияют на прихожан и православные церкви в Эстонии не будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.

В октябре 2022 года Рийгикогу, высший представительный и законодательный орган власти Эстонии, признал российский режим террористическим, а в июне прошлого года Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

По словам Ляэнеметса, недавний наказ Всемирного русского народного собора под эгидой РПЦ и патриарха Кирилла о том, что война РФ против Украины “священна”, вывело ситуацию на новый уровень, он провел параллели с исламскими террористами, которые говорят, что у них “священная война” с западным миром и его ценностями”.

В ответ на это предложение пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что “заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений”. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что предложение эстонского министра говорит “о душевном нездоровье”.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что план Ляэнеметса возвращает Эстонию “в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм”.