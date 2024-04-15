Происшествия с самолетами Boeing вызывают все большую тревогу у путешественников

Недавние происшествия с самолетами Boeing вызывают все большее волнение у авиапутешественников в США.

7 апреля 2024 года рейс авиакомпании Southwest Airlines, который выполнялся на Boeing 737, совершил экстренную посадку через 25 минут после вылета из Денвера. Часть фюзеляжа вокруг одного из двигателей просто отлетела в воздухе.

5 января 2024 года Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил внеплановую посадку из-за отвалившегося в полёте люка.

В марте Федеральное управление гражданской авиации США приостановило выдачу разрешений на расширение производства Boeing 737 Max.

Тем не менее, «американская авиация — самое безопасное средство передвижения в мире», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич на мартовской пресс-конференции.

Согласно федеральным данным, безопасность полетов с годами улучшается. Ежедневно в стране осуществляется более 80 тысяч рейсов.

Крупнейший в мире производитель авиационной техники американская корпорация Boeing стремится оставаться лидером в области коммерческой авиации и работает над внесением изменений для гарантии безопасности своих самолетов.

Сегодня более 10 000 коммерческих лайнеров этого бренда находятся в эксплуатации и более 5700 новых самолетов готовы для работы.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship