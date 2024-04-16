Об этом говорят рейнджеры парка, одновременно предупреждая o нестабильных снежных условиях из-за быстрых погодных изменений во время это время года – от не по сезону низких температур до гораздо более высоких. Поэтому любителям дикой природы следует помнить об апрельском солнце во всех его аспектах во время своих поездок в Йосемити.

На прошлой неделе выпало 18 дюймов снега, что привело к созданию хороших снежных условий на некоторых склонах, обращенных на север, высотой более 9000 футов, глубина осевшего снега составляет 57 дюймов. Температура колеблется от – 7°F ночью до 52°F днем, но в ближайшее время ожидается значительное ее повышение.

Парк активно принимает посетителей, однако стоит помнить, что для того требуется предварительное бронирование. Для въезда в национальный парк Йосемити или через него в некоторые дни с 13 апреля по 27 октября 2024 года необходимо предварительное бронирование для тех, кто планирует въезжать в парк с 5:00 до 16:00, а именно:

С 13 апреля по 30 июня: по субботам, воскресеньям и праздничным дням (27 мая и 19 июня). В другие дни бронирование не требуется.

С 1 июля по 16 августа: требуется бронирование тем, кто въезжает в парк с 5:00 до 16:00 каждый день.

С 17 августа по 27 октября: требуется бронирование тем, кто въезжает в парк с 5:00 до 16:00 по субботам, воскресеньям и праздничным дням (2 сентября и 14 октября). В другие дни бронирование не требуется.

Для проезда по парку также требуется предварительное бронирование, если вы желаете въехать в промежутке с 5:00 утра до 4:00 вечера (в дни, когда требуется бронирование). Парк можно приехать и без бронирования, в этом случае нужно приехать на входную станцию (любую, кроме Hetch Hetchy) до 5 утра или после 16:00.

Рейнджеры также предупреждают, что некоторые дороги – Тиога-роуд, Глейшер-Пойнт-роуд и Марипоса-Гроув-роуд – пока остаются закрытыми из-за снега и рекомендуют изучить веб-сайт парка прежде, чем отправиться в парк.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com