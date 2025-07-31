С 12 по 20 июля Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провела операцию в районе Денвера, в результате которой были задержаны 243 нелегальных мигранта, находящихся в стране без законных оснований и обвиняемых или осуждённых за различные преступления.

В ходе рейда был задержан один человек, разыскиваемый за убийство, один — за торговлю людьми, пятеро — по обвинениям в сексуальных преступлениях, включая изнасилование и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, девять — по делам, связанным с наркотиками, тринадцать — за нападения и причинение телесных повреждений, восемь — за кражи, включая грабёж, взлом и угон автомобиля, а также семнадцать человек, обвиняемых или осуждённых за вождение в нетрезвом виде.

По словам руководителя офиса ICE по депортации и задержаниям в Денвере Роберта Гвадиана, операция продемонстрировала решимость федеральных властей обеспечивать безопасность американских сообществ. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с другими федеральными агентствами удалось задержать людей, представляющих серьёзную угрозу. Гвадиан отметил, что многие из арестованных были ранее освобождены окружными тюрьмами округа Денвер прямо в сообщество из-за законов штата Колорадо, ограничивающих сотрудничество шерифов с ICE.

Пятьдесят из задержанных находятся под действующими постановлениями о депортации. Некоторые из мигрантов, по данным спецслужб, являются подтверждёнными или предполагаемыми участниками транснациональных преступных и наркокартелей. Были выявлены представители таких организаций, как Los Zetas, Tren de Aragua, Синалоа и другие.

Задержанные прибыли из таких стран, как Мексика, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа, Колумбия, Сальвадор, Испания, Чили, Перу, Эквадор, Румыния, Грузия, Эфиопия, Киргизия, Алжир, Китай и Иордания.