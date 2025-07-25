В Денвере супружескую пару обвинили в многомиллионном мошенничестве с криптовалютой

Окружной прокурор Денвера Джон Уолш объявил, что большой жюри округа выдвинуло обвинения против супружеской пары — Элая и Кейтлин Регаладо — по 40 пунктам в связи с предполагаемой многомиллионной схемой мошенничества с криптовалютой.

Согласно обвинительному акту, Регаладо привлекли почти $3,4 миллиона от инвесторов, желавших приобрести INDXcoin — криптовалюту, которую пара сама разработала и продвигала. По версии следствия, супруги использовали свои религиозные связи для привлечения инвесторов, обещая им баснословную прибыль. Однако, как утверждается в обвинении, лишь незначительная часть полученных средств пошла на развитие проекта, тогда как не менее $1,3 миллиона пара потратила на личные нужды, включая ремонт дома, который, как они якобы заявляли, им “повелел сделать Господь”.

Также указано, что криптовалюта INDXcoin не имела никакой реальной стоимости, и все инвесторы полностью потеряли свои средства.

«Эти обвинения — важный шаг в наших усилиях привлечь Регаладо к ответственности за предполагаемые преступления и добиться справедливости для пострадавших, — заявил прокурор Уолш. — Я благодарю прокуроров и следователей моего офиса, а также сотрудников Отдела по ценным бумагам штата Колорадо и Генеральной прокуратуры штата за их выдающуюся работу, которая привела к этому обвинению».