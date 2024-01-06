Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали проверки, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков лайнеров Boeing 737 MAX 9 после опасного инцидента, произошедшего 5 января на рейсе Портленд-Онтарио (штат Калифорния). Как сообщает Reuters, у самолета, находившегося на высоте в почти 5 километров, оторвало дверь аварийного выхода.

В результате инцидента никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал. Самолету удалось благополучно приземлиться в Портленде, штат Орегон, через 35 минут после взлета.

«Хотя подобные происшествия случаются редко, экипаж нашего самолета был обучен и подготовлен к мерам безопасности в такой ситуации», — заявили в Alaska Airlines. Руководство авиакомпании сообщило, что 65 аналогичных самолетов будут возвращены в эксплуатацию только после профилактического технического обслуживания и проверок безопасности.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали проверки.