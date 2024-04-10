В Сономе расизм объявили кризисом общественного здравоохранения

Наблюдательный совет округа Сонома объявил расизм кризисом общественного здравоохранения.

Наблюдательный совет округа Сонома единогласным голосованием 5-0 во вторник одобрил резолюцию, предложенную Департаментом здравоохранения, объявляющую расизм кризисом общественного здравоохранения.

Обновление «Портрета округа Сонома» за 2021 год выявило следующие способы воздействия расизма на здоровье и социальные факторы здоровья в округе Сонома:

Чернокожие живут на 10 лет меньше, чем представители любой другой расовой и этнической группы в округе;

Чернокожие и латиноамериканские дети примерно в 2,5 раза чаще живут в бедности, чем их белые сверстники;

Чернокожие люди в 2,3 раза чаще остаются без медицинской страховки, а латиноамериканцы в 4,1 раза чаще остаются без медицинской страховки, чем белые люди;

Цветные люди слишком широко представлены в бездомном населении округа: 12% бездомных составляют коренные американцы/коренные народы Аляски и 8% чернокожие по сравнению с населением округа, в котором 2% составляют коренные американцы/коренные народы Аляски и 2% – чернокожие.

Резолюция «Объявление расизма кризисом общественного здравоохранения» углубляет и способствует пониманию в округе взаимосвязи между расизмом и здоровьем. Она призвана привлечь внимание к неравенству в отношении здоровья, изменить подход от обвинения жертв к изменению системы, а также улучшить нынешние и будущие стратегии.

Таким образом, Наблюдательный совет округа Сонома присоединился к десяткам других юрисдикций Калифорнии и сотням по всей стране, объявив расизм ответственным за неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию и худшие показатели здоровья чернокожих и других недостаточно представленных американцев по сравнению с белыми американцами.

В резолюции также намечены шаги, которые необходимо предпринять для борьбы с кризисом. Это произошло примерно через четыре года после того, как пандемия COVID-19 выявила многочисленные различия в состоянии здоровья в Соединенных Штатах и во всем районе Залива, и почти четыре года спустя со дня убийства Бреонны Тейлор полицейскими в Луисвилле, Кентукки.

Резолюция включает восемь областей, на которых округу следует сосредоточить внимание, включая инвестиции в программы обучения и лидерства, которые помогут изменить организационную культуру округа и обеспечить, чтобы рабочая сила округа отражала его население.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com