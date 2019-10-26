Чрезвычайное положение объявлено по округам Сонома и Лос-Анджелес

В пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение по округам Сонома и Лос-Анджелес в связи с двумя разрушительными лесными пожарами, начавшимися 23 и 24 октября.

Затем губернатор совершил поездку в округ Сонома, чтобы лично осмотреть пострадавшие от огня районы и встретиться с сотрудниками аварийных служб, работниками здравоохранения, политиками и местными жителями.

Пожары «Кинкейд» и «Тик» охватили около 30 тысяч акров и вызвали эвакуацию десятков тысяч человек. Сотни тысяч жилых домов и предприятий приготовились к аварийным отключениям электричества, которые энергетическая компания PG&E проводит для предотвращения новых возгораний.