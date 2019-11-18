Русский ресторан нуждается в помощи ввиду пожаров в Сономе

Экспериментальный ресторан Russian House #1, расположенный на шоссе Highway 1 к югу от Дженнера, работает уже более четырех лет. В этом уникальном заведении нет штатных поваров, меню и ценников: здесь работают волонтеры, а посетители платят столько, сколько считают справедливым.

Как оказалось, такая экономическая модель вполне работоспособна. Однако недавние лесные пожары в округе Сонома оставили ресторан почти без посетителей, и в этом месяце в его кассе не хватает денег на оплату аренды. Поэтому члены команды Russian House #1 Татьяна Урусова и Полина Красикова обратились к общественности за помощью на сайте GoFundMe.

«Мы просим помочь нам, чтобы мы смогли выжить и продолжать работать на благо общества и глобального просветления! – пишут Татьяна и Полина. – Пожертвуйте сколько можете, ваши деньги будут потрачены с пользой!»