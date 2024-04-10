Возможность для этнических СМИ получать госконтракты штата Калифорния

В соответствии с законопроектом о Ассамблее 2019 года агентствам штата поручено разработать план действий и политику «прежде всего экономической справедливости», чтобы обеспечить активное участие и выгоду малого бизнеса в процессе закупок.

В соответствии с законопроектом о Ассамблее 2019 года агентствам штата поручено разработать план действий и политику «прежде всего экономической справедливости», чтобы обеспечить активное участие и выгоду малого бизнеса в процессе закупок.

На специальном тренинге EMS для этнических СМИ 21 марта Джоан Пэтти, инструктор из Отдела по связям с общественностью малого бизнеса и служб DVBE Департамента общих служб Калифорнии рассказала о важнейших аспектах регистрации бизнеса в соответствии с этим законом, что обеспечит право вашего СМИ на получение контрактов штата.

Калифорнийская программа сертификации малого бизнеса (Small Business, SB) и бизнесов ветеранов с ограниченными возможностями (Disabled Veteran Business Enterprise, DVBE) дает ряд преимуществ, среди которых включение в цель штата расходовать 25% всех контрактных денег на малый бизнес и 3% на DVBE; право на 5%-е преимущество в торгах для малого бизнеса по соответствующим предложениям штата: право на льготу до 5% для DVBE по соответствующим запросам штата; доступ к контрактным возможностям, доступным исключительно сертифицированным бизнесам; преимущества, включенные в Закон о срочных платежах; использование сертификации вместе с другими учреждениями Калифорнии – Reciprocity Partners; генеральные подрядчики получают преимущества вашей сертификации, когда заключают субподряд с вашим бизнесом.

Чтобы иметь право на сертификацию малого бизнеса (SB), бизнес должен соответствовать следующим первоначальным требованиям:

Должен находиться в независимом владении и управлении

Не доминировать в сфере деятельности (отсутствии монополии)

Главный офис должен быть расположен в Калифорнии

Главный офис должен быть расположен в Калифорнии Владельцы, должностные лица, члены/менеджеры и/или партнеры должны проживать в Калифорнии

Также максимальное количество сотрудников малого бизнеса (включая филиалы) не должно превышать 100 человек, а средний валовой годовой доход (GAR) за последние три налоговых года (включая филиалы) должен быть меньше 16 миллиона долларов.

Малый бизнес, который планирует заниматься общественными работами, должен иметь не более 200 сотрудников, а средний валовой годовой доход за последние 3 года не должен превышать 38 миллиона долларов.

Сертифицированный малый бизнес (SB) будет автоматически определен как микробизнес (MB), если его средний валовой годовой доход (GAR) составляет 5 000 000 долларов США или меньше.

Для бизнесов ветеранов с ограниченными возможностями требования следующие:

Ветеран должен иметь инвалидность, связанную со службой, не менее 10% и более.

Ветеран должен проживать в Калифорнии.

Бизнес должен как минимум на 51% принадлежать одному или нескольким ветеранам-инвалидам; общества с ограниченной ответственностью, LLC, должны полностью принадлежать одному или нескольким ветеранам-инвалидам.

Бизнес должен как минимум на 51% принадлежать одному или нескольким ветеранам-инвалидам; общества с ограниченной ответственностью, LLC, должны полностью принадлежать одному или нескольким ветеранам-инвалидам. Головной офис должен находиться в США. Головной офис не может быть филиалом или дочерней компанией иностранной корпорации, иностранной фирмы или другого зарубежного предприятия.

Бизнес должен управляться ветераном-инвалидом

Регистрация

Чтобы зарегистрировать свой малый бизнес, на сайте Caleprocure.gov необходимо нажать на кнопку Login/Register и внести всю запрашиваемую о вашем бизнесе информацию. Вопросы простые и понятные. Чем четче и конкретнее вы внесете информацию, тем проще потенциальным клиентам понять, чем вы занимаетесь.

Джоан Пэтти настоятельно рекомендовала заполнить данные о разнообразии (Diversity Data) в процессе регистрации своего малого бизнеса, свои контакты, подчеркнув, что вся информация вносится на ваше усмотрение.

Штат Калифорния использует Кодекс стандартных товаров и услуг (United Nations Standard Products and Services Code, UNSPSC) для стандартизации описания и классификации товаров и услуг, приобретаемых по всему штату. Такой уровень стандартизации позволяет Отделу закупок эффективно анализировать стратегические источники товаров и услуг и в полной мере использовать возможности электронной коммерции (eCommerce), используемые на современном рынке.

Для малого бизнеса используется восьмизначный код, можно выбрать несколько кодов для своего бизнеса.

Чтобы узнать коды лучше и изучить Кодекс стандартных товаров и услуг, можно посетить сайт или попросить помощи, отправив письмо по электронной почте [email protected].

Процесс регистрации включает указание территории, на которой вы оказываете свои услуги: от округа до всего штата.

После прохождения регистрации на сайте вы получите ID и временный пароль на указанный вами адрес электронной почты – обязательно измените его. Также, после регистрации вашего малого бизнеса нужно заполнить соответствующий раздел для его сертификации, здесь потребуются налоговые документы.

Процесс сертификации для малого бизнеса может занять около одного дня; для одобрения бизнеса ветеранов с ограниченными возможностями процесс может занять 3-4 недели.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.