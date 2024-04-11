Поскольку Калифорния борется с бюджетным дефицитом, штат рискует подорвать свои инвестиции в развитие детей раннего возраста и нанести вред, не гарантируя им медицинскую страховку, когда они в ней больше всего нуждаются в ней.

Два бюджетных цикла назад Законодательное собрание утвердило многолетнюю непрерывную страховку Medicaid (Medi-Cal в Калифорнии) для детей в возрасте от 0 до 5 лет, но еще не дало разрешения на ее финансирование. Между тем, почти 284 000 детей в Калифорнии были исключены из страхования в процессе продления права на участие в программе Medi-Cal, требуемом федеральным правительством для бенефициаров Medicaid, многие из-за административных нарушений, а не потому, что дети больше не соответствуют критериям.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 5 апреля приглашенные спикеры рассказали о важности обеспечения того, чтобы дети в возрасте от 0 до 5 лет получали и могли сохранить медицинскую страховку и как пробелы в страховании и проблемы с продлением Medicaid влияют на семьи.

Половина детей в США получают медицинскую страховку через Medicaid и Программу медицинского страхования детей (Children’s Health Insurance Program, CHIP), аналогичную программу штата, которая обеспечивает медицинское страхование для детей, доход семьи которых слишком высок для Medicaid, но слишком низок для покупки страховки по рыночной цене.

“По оценкам федеральных исследователей, трое из четырех детей, которые потеряли участие в Medicaid во время повторного страхования, имели право на участие — это намного выше, чем у взрослых, потому что дети имеют право на участие и, вероятно, не имеют другого источника страхового покрытия,” — объяснила Джоан Алкер, исполнительный директор Джорджтаунского центра для детей и семей.

“Medicaid охватил на 5 миллионов меньше детей по всей стране. В 2023 году у нас было 4 миллиона незастрахованных детей по всей стране. Даже если половина этих детей перестанет быть застрахована по процедурным причинам, это национальный кризис,” — сказала она.

Флорида и Техас – два штата, в которых больше всего детей теряют страховку. С момента повторного определения на Medicaid в Техасе, на 1,3 миллиона детей меньше оказались застрахованными, это почти каждый четвертый ребенок. Во Флориде Medicaid почти на полмиллиона детей меньше получили Medicaid.

“Хорошая новость заключается в том, что мы наблюдаем национальный прорыв в политике, которая обеспечивает непрерывное покрытие,” — сказал Джоан Алкер. “Орегон, Вашингтон и Нью-Мексико в настоящее время реализуют отказ по разделу 1115 от покрытия со стороны федерального правительства, распространяющийся на детей от рождения до шести лет. Восемь других штатов и округ Колумбия также стремятся к этому.”

“В бюджете этого года и в своей речи о положении страны президент Байден предложил Конгрессу предложить штатам возможность страховать младенцев от рождения до шести лет, а также возможность разрешить три года непрерывного страхования после этого до девяти лет,” – продолжила она. “В настоящее время подобное непрерывное страховое покрытие возможно только в том случае, если штаты пройдут сложный процесс подачи заявления по разделу 1115.”

“Ранее Калифорния должна была пройти непрерывное покрытие, но не реализовала его. Эти штаты догоняют,” — добавил Джоан Алкер. “Давайте не будем отставать. Детям и семьям не придется беспокоиться о потере медицинской помощи.”

“Учитывая дефицит бюджета, оцениваемый в 73 миллиарда долларов, непрерывное страхование детей находится под угрозой сокращения,” – сказала член Ассамблеи Калифорнии Таша Бернер (Демократ от 77-го избирательного округа Калифорнии). “Мне посчастливилось быть избранной в Ассамблею с 2018 года, и у нас были бюджеты все больше и больше, и это первый раз, когда нам приходится их сокращать.”

Как она рассказала, хотя в 2022 году Законодательное собрание утвердило многолетнюю непрерывную программу Medi-Cal, версию Medicaid штата, для детей в возрасте от 0 до пяти лет, оно еще не дало разрешения на финансирование. Законодательное собрание должно принять государственный бюджет до 15 июня, а зеленый свет может быть определен не раньше августа.

Между тем, в апреле 2023 года возобновилось общенациональное ежегодное переопределение права на участие в программе Medi-Cal, временно приостановленное во время федеральной чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. С тех пор сотни тысяч калифорнийцев исключаются из участия в программе. Треть из них – молодежь. По состоянию на ноябрь 2023 года 92% этих исключений произошло по процедурным причинам или по причинам, связанным с оформлением документов, по сравнению со средним показателем по процедурному исключению по стране, составляющим 71%.

“Часто семьи, которые все еще имеют право на страховое покрытие, но теряют его по процедурным причинам — например, пропущенные уведомления о продлении из-за старой контактной информации, неадекватная языковая помощь, трудности со сбором всей необходимой документации и своевременные заявки на продление, не помеченные как полученные из-за нехватки персонала — узнают об отсутствии страхового покрытия во время обращения за неотложной медицинской помощью. Это неприемлемо,” — сказала член Ассамблеи Калифорнии Таша Бернер.

Из 40 миллионов калифорнийцев 40% полагались на Medi-Cal, когда началось переопределение. По всей стране более 90 миллионов американцев (более каждого четвертого) пользовались Medicaid.

Таша Бернер сказала, что она настаивает на том, чтобы Министерство финансов сертифицировало многолетнюю непрерывную регистрацию в программе Medi-Cal для детей в возрасте от нуля до пяти лет.

“Когда мы сокращаем бюрократическую волокиту, люди получают необходимую им профилактическую помощь, а не просто попадают в отделение неотложной помощи с больными детьми, у которых могут быть долгосрочные и дорогостоящие последствия этих болезней,” — объяснила она.

Лица, потерявшие Medi-Cal по процедурным причинам, имеют 90-дневное ретроактивное страховое покрытие, т. е. Их медицинские счета будут оплачены, если они выставлены в течение 90 дней до возобновления их страхового покрытия.

По состоянию на октябрь 2023 года 5,2 миллиона калифорнийских детей (более половины из 9 миллионов детей штата) имели Medi-Cal или CHIP, и три четверти из них были цветными детьми. С момента начала переопределения более миллиона калифорнийцев всех возрастов лишились страхового покрытия, в том числе 284 000 детей.

“Только в первый год жизни дети посещают врача до семи раз. Здоровье в течение первых нескольких лет жизни, когда происходит 90% развития мозга, требует частых и своевременных посещений и обследований, и даже короткие перерывы в медицинском страховании — известные как «отток» — могут нарушить этот уход,” — сказала Майра Альварес, президент Детского Товарищества.

Во время пандемии, когда переопределение было заморожено, уровень оттока детей из Калифорнии упал с 7,5% до 1%.

“Цифры не отражают истинного воздействия потери покрытия. В прошлом году мы провели фокус-группы по всему штату, где мы услышали непосредственно от родителей. Один родитель, говорящий по-испански во Фресно, описал свое замешательство и шок, когда они отвезли свою больную дочь к врачу и им сказали, что они не застрахованы,” — продолжила она. “Другие семьи заявили, что их дети месяцами не имели страховки, и все посещения пришлось прекратить. Ни один ребенок не должен остаться без этого покрытия.”

“Без зеленого света на непрерывное покрытие обязательства, взятые на себя нашим штатом по обеспечению здорового раннего развития для всех детей, окажутся нарушенными,” — добавила Майра Альварес.

“Как практикующий участковый педиатр, я видел, что происходит, когда мы сокращаем возможность медицинского покрытия в этом возрасте от нуля до пяти лет, по мере развития мозга, чтобы помочь этим детям вырасти настолько здоровыми, насколько это возможно,” — сказал доктор Илан Шапиро, главный корреспондент по вопросам здравоохранения и специалист по медицинским вопросам AltaMed, сети общественных клиник, которая обслуживает около 500 000 пациентов, в том числе 120 000 детей.

“Многие дети, которых я вижу, имеют хронические проблемы, которые волнуют все общество. Если у них астма и низкий уровень кислорода или задержка развития, родители должны о них позаботиться, ребенок пропускает школу и социальное развитие,” — продолжил он. “Если мы не обеспечим надлежащую защиту с помощью вакцин, мы увидим то, что происходит сейчас — проблемы с инфекционными заболеваниями, которых мы не видели десятилетиями, например, корь.”

“Если мы продолжим сокращать этот пробел в охвате, мы не сможем быть рядом с ними,” — сказал доктор Шапиро. “Если мы хотим иметь здоровую Калифорнию и здоровую страну, в наших руках защитить основу и будущее нашего сообщества, обеспечив постоянное покрытие. Это наши дети.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.