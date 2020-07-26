В США прошли новые протесты против расовой несправедливости

В Остине в ходе протестной акции погиб человек, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

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В ряде городов США прошли акции протеста с целью привлечь внимание к проблеме расовой несправедливости.

Протесты в Портленде, штат Орегон, продолжаются уже два месяца, начавшись после гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.

Администрация президента Дональда Трампа направила в Портленд сотрудников федеральных правоохранительных органов. Теперь демонстранты протестуют также против присутствия федеральных сил в городе.

В субботу в Сиэтле полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ и арестовала 45 человек, после того как демонстрации в поддержку протестов в Портленде переросли в насилие. Полиция заявила, что более 20 полицейских получили ранения.

В Остине, штат Техас, в субботу погиб человек, когда кто-то выстрелил в участников марша движения «Жизни чернокожих имеют значение».

По сообщениям СМИ, человек, возможно, подошел к машине с винтовкой, когда его обстреляли.

«Я знаю только то, что когда кто-то погибает в ходе акции протеста, это ужасно», – заявил мэр Остина Стив Адлер. По словам Адлера, он «подавлен и ошеломлен».

В Луисвилле, штат Кентукки, группа вооруженных демонстрантов призывала к правосудию ради Бреонны Тейлор – чернокожей женщины, умершей в Луисвилле, когда полиция без предупреждения вошла в ее дом по ордеру «без стука» и застрелила ее. Бойфренд Тейлор первым выстрелил в полицейских, полагая, что в их дом проникли посторонние.

Один полицейский был уволен из-за инцидента с Тейлор, но остальным офицерам не были предъявлены обвинения.

Лидер вооруженного афроамериканского формирования NFAC, причастного к протестам, заявил, что требует большей транспарентности в расследовании убийства Тейлор.

Полиция сообщила, что три члена NFAC были ранены в субботу из-за случайного разряжения оружия одного из ополченцев.

Между тем, протесты в Сиэтле (штат Вашингтон) объявили уличными бунтами.