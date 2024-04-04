Российские банки будут искать уехавших россиян

Власти России намерено усилить контроль за уехавшими из страны гражданами, в связи с чем Минфин РФ разработал проект изменений в постановление российского правительства от 16 июня 2018 года № 693 “О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)”, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно изменениям, власти могут обязать организации финансового рынка запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если будет выявлено, что если в течение 6 месяцев и дольше клиент использует сервисы банка через интернет, в том числе с помощью мобильного приложения, и преимущественно из-за границы.

Финансовые организации будут следить за геолокацией клиента, в том числе по IP-адресу и с помощью сотовой связи. Если выяснится, что клиент более 6 месяцев использует сервисы банка, то банк будет обязан запросить у него информацию для определения налогового резидентства. Если клиент откажется предоставлять информацию или предоставит ее в неполном виде, или ложные данные, то банк имеет право заблокировать операции клиента, расторгнуть с ним договор и не заключать новые.

Формально новые изменения требуются для выявления граждан, находящихся за рубежом при этом получающих доходы в России: налоговая ставка для некоторых может измениться с 13% на 30% для тех, кто не является налоговым резидентом России.