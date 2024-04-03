8 апреля Америка будет наблюдать полное солнечное затмение 

8 апреля 2024 года полное солнечное затмение пересечет Северную Америку, пройдя над Мексикой, США и Канадой. Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, полностью закрывая Солнце. Небо потемнеет, как будто наступил рассвет или закат, сообщает NASA. Следующее полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть из Соединенных Штатов, произойдет через 20 лет – 23 августа 2044 года.

Полное солнечное затмение 2024 года начнется в 12:30 дня по центральному времени или в 10:30 по тихоокеанскому на юго-западе Техаса и пройдет через Оклахому, пересечет Средний Запад, Среднюю Атлантику и Новую Англию и через восточную Канаду выйдет в Атлантику.

Лучший вид, при условии ясной погоды, будет в городах Даллас, Техас; Литл-Рок, Арканзас; Индианаполис, Кливленд, Огайо; Буффало, Нью-Йорк; и Монреаль, то есть до 32 миллионов человек в США смогут лично увидеть полное солнечное затмение.

Калифорнийцы смогут наблюдать лишь частичное затмение – тень Луны закроет Солнце на 30% – 50%, размер затмения будет зависеть от места положения зрителя. Лучший вид будет на юге штата: в Сан-Диего частичное солнечное затмение начнется в 10:03 утра по тихоокеанскому времени – в это время будет казаться, что Луна касается края Солнца. В 11:11 ожидается кульминация, когда Луна окажется ближе всего к центру Солнца. Завершится астрономическое действие около 12 дня. На севере Калифорнии жители смогут увидеть лишь 30%-ое затмение.

NASA напоминает всем желающим полюбоваться астрономическим явлением соблюдать правила безопасности – смотреть на солнце незащищенными глазами вредно для здоровья. За исключением короткой полной фазы полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает яркий свет Солнца, смотреть прямо на Солнце без специальной защиты глаз для наблюдения за солнцем небезопасно.

При наблюдении частичных фаз солнечного затмения непосредственно глазами, что происходит до и после полного солнечного затмения, вы должны всегда смотреть через безопасные солнечные очки («очки для затмения») или безопасный портативный солнечный наблюдатель. Вы также можете использовать метод непрямого просмотра, например, с помощью проектора-обскуры, советует НАСА.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com