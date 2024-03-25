Лидеры религиозных организаций в США осудили атаку России на украинскую энергосистему.

Лидеры религиозных организаций в Соединенных Штатах, среди которых несколько католических архиепископов, архиепископ Греческой Православной церкви, епископ Византийской-католической епархии, митрополит Украинской православной церкви в США, митрополиты нескольких епархий Украинской католической церкви, управляющий Славянским округом Ассамблей Божьих, осудили российские нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, назвав их военными преступлениями.

Религиозные лидеры в США призывали религиозных лидеров России, особенно Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, прекратить поддерживать российское вторжение в Украину и призвать президента Путина остановить террористические атаки, направленные против невинных гражданских лиц.

Также они призвали американское правительство и гражданские власти использовать все доступные средства для защиты Украины и ее народа от этой жестокой агрессии.

Заявление религиозных лидеров последовало за крупнейшей атакой России в ночь на 22 марта на энергетическую систему Украины, в которой были задействованы более 60 дронов-камикадзе и почти 90 ракет. В результате атаки были повреждены десятки энергообъектов, в том числе тепловые и гидроэлектростанции, высоковольтные сети, региональные энергосети. Миллионы мирных жителей 10 областей сталкиваются с массовыми отключениями электроэнергии и нехваткой электроэнергии, что ставит под угрозу наиболее уязвимые слои населения и угрожает всем системам жизнеобеспечения.