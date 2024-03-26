Это произошло после того, как в его опору врезалось грузовое судно, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В городе Балтимор, на восточном побережье США, рухнул четырехполосный автомобильный мост через реку Патапско после того, как в его опору врезалось грузовое судно.

Инцидент произошел во вторник, примерно в 1:30 ночи по местному времени. В момент столкновения на мосту находились несколько автомобилей.

По данным агентства Associated Press, спасатели ищут как минимум семь человек, которые могли оказаться в воде.

Контейнеровоз «Дали», который врезался в опору моста, ходит под флагом Сингапура и, по соообщениям местной печати, направлялся из США в Шри Ланку.

Мост, протяжённостью в два с половиной километра, был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США.