Полиция обнаружила свастику на украинских флагах в области залива Сан-Франциско

В округе Марин (Северная Калифорния) произошло преступление на почве ненависти – свастикой осквернены украинские флаги.

Полицейский департамент города Милл-Вэлли, округ Марин, сообщил о недавних случаях вандализма: кто-то распылил аэрозольный баллончик в виде черной свастики на украинских флагах, находящихся на частной территории. Инциденты произошли в промежутке между вечером 22 марта и утром 23 марта в квартале 100 на проспекте Молино и в районе проспекта Молино и улицы Вильдомар в Милл-Валли.

Офицеры тщательно обыскали местность в поисках свидетелей и домов с системами наблюдения, которые могли зафиксировать эти преступления. Несмотря на продолжающуюся проверку, на данном этапе расследования не выявлено ни одного подозреваемого. Детективы рассматривают этот инцидент как преступление на почве ненависти и призывают жителей этих районов продолжать проверять свои системы наблюдения на наличие видеозаписей, которые могут помочь в расследовании.

«Полицейское управление Милл-Вэлли и наши сотрудники твердо поддерживают город Милл-Вэлли против всех форм ненависти и дискриминации. В рамках нашей миссии Милл-Вэлли Полицейское управление долины стремится обеспечить безопасное и надежное сообщество для наших жителей и гостей. Преступления на почве ненависти, направленные против любого сегмента нашего сообщества, недопустимы. Мы призываем всех, кто стал свидетелем или стал свидетелем преступления на почве ненависти, немедленно сообщить об этом в наш офис, чтобы мы можем быстро расследовать инцидент и работать над обеспечением справедливости», – заявил начальник полиции Милл-Вэлли Рик Наварро, узнав об этом расследовании.

Если у вас есть какая-либо информация, которая могла бы помочь установить ответственных лиц, полиция Милл-Валли просит связаться с детективом Дэвидом Коллерером по электронной почте [email protected] или по телефону 415-389-4278. Те, кто предпочитает оставаться анонимным, могут позвонить по телефону 415-721-4547.