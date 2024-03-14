Россияне в США планируют участвовать в акции “Полдень Против Путина”

В воскресенье, 17 марта, 12 часов дня россияне массово придут к избирательны участкам для участия в мирной проектной акции “Полдень против Путина” – в приближающиеся выходные в России пройдут выборы президента. Призыв к этой акции стал последним политическим высказыванием оппозиционного политика Алексея Навального до его смерти в российской колонии в прошлом месяце.

Предполагается, что участники акции проголосуют против действующего президента РФ или испортят избирательный бюллетень.

Суть акции «показать единство места и времени протеста». Идея воплотить в жизнь подобное мероприятие возникла еще осень 2023 года, когда противники Путина обсуждали возможность высказать публично свое негодование относительно голосования.

Акцию также поддержали известные оппозиционные общественные деятели, среди них были Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Сергей Гуриев, Леонид Гозман, Аббас Галлямов, Алексей Венедиктов, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Марат Гельман, Митя Алешковский, Виктор Шендерович, Евгений Киселёв, Владимир Кара-Мурза, Лев Пономарёв и другие.

Алексей Навальный охарактеризовал акцию безопасной и легальным способом выразить свой протест, он заявил о безопасности для участвующих, поскольку в это время и так явка высокая и много голосующих, «и вычленить тех, кто голосует „против“, просто невозможно».

В США российские активисты тоже проведут протестную акцию.

Посольство РФ США готовится к предстоящим выборам, однако власти США с помощью русофобской риторики пытаются раскачать ситуацию в России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. (ссылка на статью, которую мы писали ранее)

“Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на «голубом глазу» заявляется о неких «захватнических амбициях» России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну «врагом» CШA. Функционеры Госдепартамента и нормотворцы демонстративно привечают беглых представителей российской «пятой колонны», горячо убеждая последних в неизменной поддержке Вашингтона «борьбы за свободу россиян». Не отстают и газетчики, призывающие к протестным акциям у стен Посольства и генконсульств и порче бюллетеней в день волеизъявления. Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране,” – отметил российский посол Анатолий Антонов, комментируя антироссийские заявления американских чиновников и законодателей перед выборами президента РФ.

Российские дипломаты проинформировали своих граждан о трех адресах в США, по которым будут проводиться выборы российского президента (это адреса российского посольства и консульств в Штатах):

УИК 8277

1333 West Loop South

Unit 1300

Houston, TX 77027

УИК 8274

9 E 91st St

New York, NY 10128

УИК 8388

2650 Wisconsin Ave., NW.

Washington D.C., 20007

Активисты планируют провести протестные акции о непризнание российских выборов в следующих городах США:

Boston, MA

12:00 p.m.

Massachusetts State House, 24 Beacon St, Boston, MA 02133

Chicago, IL

12:00 p.m.

400-410 N Michigan Ave, Chicago, IL 60611

Indianapolis, IN

12:00 p.m.

55 E Michigan St, Indianapolis, IN 46204

Los Angeles, CA

12:00 p.m.

12000 Vista Del Mar, El Segundo, CA 90245

Los Angeles, CA

12:00 p.m.

1621 Canada Blvd, Glendale, СA

Miami, FL

12:00 p.m.

400 S. Federal Highway, Hallandale Beach, FL

Philadelphia, PA

12:00 p.m.

Philadelphia Museum of Art, Steps – 2600 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia.

Pittsburgh, PA

12:00 p.m.

в даунтауне на Liberty Avenue Park возле subway station Gateway

Sacramento, CA

12:00 p.m.

1315 10th St, Sacramento, CA 95814

San Jose, CA

12:00 p.m.

200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113

Seattle, WA

12:00p.m.

Peace Garden, Seattle Center

Tampa, FL

12:00 p.m.

600 N Ashley Dr, Tampa, FL 33602

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship