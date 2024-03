Россия запретила въезд в страну более 200 гражданам США

Российские власти запретили въезд в страну более чем 200 гражданам США в отместку за санкции, введенные против россиян в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Об этом сообщает VOA.

В заявлении МИДа РФ от 14 марта говорится, что въезд в Россию закрывается для 227 американцев, причастных, по мнению Кремля, к разработке, реализации и оправданию того, что российская пропаганда называет “русофобским” курсом нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлеченных в некие “антироссийские акции”.

В список, который на сегодняшний день уже насчитывает 2078 человек, попали представители исполнительной ветви власти США, бизнесмены, ученые, а также журналисты, среди которых – специальный корреспондент «Голоса Америки» Джеф Селдин.

Помимо Селдина, в список включены официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, бывший посол США в России Джон Салливан, бывший министр финансов и почетный президент Гарвардского университета Лоуренс Саммерс, политологи и бизнесмены, ученые и преподаватели.

Профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж (Michael C. Kimmage), автор опубликованной недавно книги «Столкновения. Истоки войны в Украине и новая глобальная нестабильность» (Collisions. The Origins of the War in Ukraine and the New Global Instability), так прокомментировал появление своего имени в списке граждан США, которым запрещен въезд в Росиию.

«Внесение моего имени в список американцев, которым запрещен въезд в Россию, я воспринимаю не как некий “знак отличия”, а с грустью. В период роста напряженности в двусторонних отношениях между Россией и США важно сохранять возможности для контактов и диалога, проходящие через академические и другие институты, а не возводить ненужные стены.



Я с нетерпением жду того времени, когда российские и американские эксперты по внешней политике смогут открыто и честно обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес – в России, в США или в других странах. Это время, вероятно, пусть и в отдаленном будущем, но однажды оно наступит.»