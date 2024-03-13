Посольство РФ в США готовится к выборам и провокациям

10 марта в соцсетях российской дипмиссии и в телеграм-канале появились ответы посла Российской Федерации на территории США Анатолия Антонова “на вопросы СМИ” (каких именно СМИ и когда вопросы были получены – не уточняется).

Неназванное СМИ попросило российского посла “прокомментировать массив антироссийских заявлений местных чиновников и законодателей накануне выборов Президента Российской Федерации”.

Ответ Антонова выглядит так:

“Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на голубом глазу заявляется о неких “захватнических амбициях” России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом США. Функционеры Госдепартамента и нормотворцы демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, горячо убеждая последних в неизменной поддержке Вашингтона “борьбы за свободу россиян”. Не отстают и газетчики, призывающие к протестным акциям у стен посольства и генконсульств и порче бюллетеней в день волеизъявления.

Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране.

При этом важно отметить: даже самые махровые русофобы понимают и признают, что россияне твердо поддерживают внутри- и внешнеполитический курс России, заданный Президентом В.В.Путиным. Разделяют цели специальной военной операции.

Большинство соотечественников прекрасно отдают себе отчет в подрывной деятельности здешней администрации, которой сильная и суверенная Российская Федерация не нужна. К нам раздается много звонков с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг.

В условиях постоянных провокаций Посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов. Даже приготовили детские столики для рисования ребятам, которые придут к нам вместе с родителями. Находимся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента. Рассчитываем, что американцы выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии.”

Таким образом, можно предполагать, что российское диппредставительство ожидает спланированные провокации. Правда, посол русофобскими настроениями называет критику в отношении кандидата в президенты Владимира Путина, который правит Россией с 2000 года.

Президент США Джо Байден действительно осуждает Россию в том, что ее руководство ведет кровавую войну против Украины на протяжении последних 10 лет. Что касается россиян, то администрация Байдена всячески способствует их поддержке.

Совсем недавно президент США встречался с Юлией Навальной, которая потеряла своего мужа – оппозиционера в российской тюрьме. Джо Байден предполагает, что он был убит политической системой Путина, но он не обвинял всех россиян.

Посол, представляющий РФ в США, высмеивает вынужденно покинувших свою родину людей из-за проводимой политики действующим президентом. Он называет их “пятой колонной”.

Представитель российского МИДа лукавит, когда говорит, что некие “газетчики” призывают к протестным акциям во время голосования 17 марта 2024 года, так как акции инициируются гражданами России, проживающими в США.

Российский посол призывает россиян, проживающих в США, голосовать за человека, развязавшего войну против соседнего государства. Представитель дипломатии России утверждает, что россияне поддерживают политику Путина, но не сообщает о количестве поддерживающих этот самый курс.

Несмотря на достаточно оскорбительные и грозные заявления, Антонов утверждает, что посольство России в условиях провокационного давления, работает ни смотря ни на что.

На сайте посольства в Вашингтоне есть информация о предстоящих выборах президента РФ 17 марта 2024 года с адресами избирательных участков.

В этот раз российские дипломаты для проведения процедуры голосования на территории Соединенных Штатов откроют избирательные участки только в помещениях российских загранучреждений по следующим адресам:

– Участок № 8388 в Посольстве Российской Федерации в США по адресу: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007;

– Участок № 8274 в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке по адресу: 9 East 91st Street, New York, NY 10128;

– Участок № 8277 в Генеральном консульстве России в Хьюстоне по адресу: 1333 West Loop South, Suite 1300, Houston, TX 77027;

Избирательные участки в США будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В день выборов российского президента на территории трех избирательных участков будут приготовлены детские столики для рисования. Таким образом, российское посольство надеется занять детей тех родителей, которые будут долго изучать информацию о четырех кандидатах на пост президента России.

Первый в списке – Даванков Владислав Андреевич от партии «Новые люди», второй – беспартийный самовыдвиженец Путин Владимир Владимирович, третий – кандидат от “ЛДПР” Слуцкий Леонид Эдуардович, исповедующий заповеди Жириновского, и замыкает эту четверку Харитонов Николай Михайлович, кандидат от “КПРФ”.

Напомним, что всего несколько дней назад Посольство США опубликовало предупреждение о потенциальной угрозе терактов в Москве.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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