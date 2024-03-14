США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего вооружение и технику. Об этом Салливан заявил на брифинге в Белом доме, пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи Украине на $300 млн, чтобы удовлетворить некоторые наиболее важные потребности» – сказал советник президента по национальной безопасности.

«Этот экстренный пакет помощи, о котором мы объявляем, содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается, чтобы обороняться от российских атак», – подчеркнул Салливан.



Ранее о намерении США выделить новый пакет военной помощи Украине, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух американских официальных лиц.



Белый дом стремится найти способы отправить больше военной помощи Киеву, учитывая ситуацию на фронте и препятствия, созданные республиканским большинством в Палате представителей при продвижении законопроекта, предусматривающего выделение $95 млрд на поддержку Украины и Израиля.



По данным агентства Reuters, американские официальные лица также рассматривают варианты ареста российских активов на сумму около $285 млрд, чтобы использовать эти средства для военной помощи Украине.