Посольство РФ в Вашингтоне жалуется на угрозы перед началом президентских выборов 2024

Глава дипломатической миссии РФ Анатолий Антонов рассказал в четверг в эфире российского Первого канала о попытках проникнуть в посольство и консульства на территории Соединенных Штатов, а также о планах проведения «антироссийских акций» со стороны Америки.

“К нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств, генконсульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и – не сорвать, это просто не получится, – а осложнить, испортить нам настроение,” – сказал Антонов.

Выборы президента России начались уже сегодня, 15 марта. В России голосование будет длиться три дня. В США у желающих проголосовать будет возможность отдать свой голос на трех избирательных участках (это адреса посольства в Вашингтоне и консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне) только в воскресенье – 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Многие уверены, что на посту президента РФ так и останется действующий лидер — Владимир Путин.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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