Посол России Анатолий Антонов сообщил, что администрация США закроет оба отделения визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также лишает российских дипломатов особого налогового статуса, благодаря которому они не платили налоги в стране.

“Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <…> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать <…>, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, <…>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну”, – сказал Антонов, беседуя с журналистами после мемориальной акции “Свеча памяти” 22 июня.

По словам российского посла, американская сторона никак не объяснила свои действия, он также не уточнил, с какой даты визовый центр прекратит свою работу.

Закрытие визового центра означает, что все желающие получить визу должны будут обращаться напрямую в консульские учреждения России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

В ответ на действия администрации США МИД РФ уже заявил, что Кремль даст “адекватный” ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий.

“В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ,” – заявила российскому государственному новостному агентству ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.