Путин заявил о готовности применить ядерное оружие

Россия c военно-технической точки зрения готова к ядерной войне и применит ядерное оружие (ЯО) в случае, если усмотрит угрозу суверенитету страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью теле-пропагандисту Дмитрию Киселеву.

По словам Путина, российские ядерные силы «постоянно находятся в состоянии боевой готовности». Президент также отметил, что пока не возникало необходимости в применении тактического ЯО в войне против Украины. Из дальнейшего диалога можно сделать вывод, что такой вариант даже не рассматривался. Одни комментаторы склонны рассматривать возврат Путина к этой теме как сдержанную риторику – по сравнению с бранью и апокалиптическими угрозами бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, однако есть эксперты, которые видят в этом завуалированную угрозу.

Так, Владимир Путин подчеркнул, что Россия применит ядерное оружие в соответствии с выработанной стратегией, которую, однако, можно трактовать по-разному. Кроме того, Путин не удержался от ензаявил, что российская ядерная триада – «самая современная» в мире, а возможность ядерных испытаний увязал с конкретными шагами США в этом направлении.

Как только что стало известно, на путинское интервью отреагировала пресс-секретарь Совета нациоанльной безопансости США Эдриенн Уотсон:

«Ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии».

Виктор Владимиров, VOA