Посольство США предупреждает об угрозе терактов в Москве

Посольство США в Москве предупредило всех американцев избегать больших собраний в течение следующих 48 часов.

“Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов,” – предупреждает американская дипмиссия.

В связи с этим, посольство настоятельно советует избегать скопления людей, следить за обновлениями в местных СМИ, быть в курсе своего окружения.

Также посольство рекомендовало следить за его страничками в соцсетях Twitter (на сайте X пока именуется по-старому) и Facebook.