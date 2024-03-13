Департамент финансов и Налоговая служба США (IRS) запустили новую пилотную программу Direct File – бесплатную службу подачи налоговых деклараций.

Согласно заявлению двух ведомств, Direct File предоставляет бесплатную и безопасную возможность налогоплательщикам в 12 штатах с простой налоговой ситуацией подать свои налоги непосредственно в IRS. Программа показывает налогоплательщикам математические расчеты, чтобы они могли быть уверены, что их декларация точна и что получат налоговый вычет, на который имеют право. Для пользователей Direct File также доступна клиентская поддержка клиентов в реальном времени.

По оценкам Департамента финансов, одна треть всех поданных федеральных налоговых деклараций может быть подготовлена с использованием Direct File, и что 19 миллионов налогоплательщиков могут иметь право использовать этот инструмент в этом налоговом сезоне.

Налогоплательщики из 12 штатов уже сейчас могут использовать Direct File: Аризона, Калифорния, Флорида, Массачусетс, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Северная Дакота, Теннесси, Техас, Штат Вашингтон, Вайоминг.

В Калифорнии, по подсчетам Департамента финансов, около 5,2 миллиона человек могут воспользоваться Direct File.

Direct File — это удобный вариант для налогоплательщиков, кто:

Планирует сообщить о доходе, полученном от рабочих мест, которые предоставляют форму W-2; в том числе налогоплательщики, имеющие более одного места работы с заработной платой W-2;

Претендует на налоговые льготы с заработанного дохода, налоговые льготы на детей и для других иждивенцев;

Претендует на стандартный вычет и вычеты на расходы на обучение и проценты по студенческому кредиту;

Проживал в одном из 12 штатов весь 2023 календарный год.

Налогоплательщики могут зайти на сайт, где они смогут определить, имеют ли они на это право воспользоваться пилотной программой. Поданные через программу декларации попадают сразу в IRS, избегая участия третьей стороны.

Первоначальное тестирование началось в начале февраля 2024 года с участием нескольких служащих федерального правительства и правительства штата, после чего были открыты короткие окна доступности для большего количества налогоплательщиков.