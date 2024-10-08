Согласно сообщению МИДа РФ, Анатолий Антонов “завершает командировку в Вашингтоне”: 69-летний политик вернулся в Москву после работы в качестве посла России в США в течение семи лет. МИД России напомнил, что решение о назначении или смене послов относится к прерогативе президента.

Антонов был отозван из Вашингтона 5 октября, а 6 октября его самолет приземлился в правительственном терминале «Внуково-2» в Москве. Его вероятным сменщиком называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева, сообщают “Ведомости” со ссылкой на свои источники, близкие к внешнеполитическому ведомству, в Госдуме и в академической сфере.

Антонов работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИДа РФ до назначения на должность российского посла в США в августе 2017 года. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны РФ, а затем был замминистра иностранных дел РФ. Антонов находится под санкциями Канады, ЕС, Швейцарии, Великобритании за поддержку российского вторжения в Украину.

Предполагаемому сменщику Антонова 64-года, он окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова; работал научным сотрудником в Институте США и Канады Академии Наук СССР; с 1992 года находится на дипслужбе, с 2014 по 2021 годы занимал пост посла России в Канады, с 2021 г. – служил директором департамента Северной Америки МИДа.