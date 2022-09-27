Открытое письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество, как Вас называют подчинённые Вам пастыри и всё ещё многие прихожане, глубоко не вникшие в сущность ваших проповедей, ничего общего не имеющими с евангельским учением “не убей”!

К Вам обращается Семён Шарецкий, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, сын погибшего в годы Великой Отечественной войны отца при защите от гитлеровских оккупантов тогдашней нашей великой страны – Советского Союза, стремившийся, при появившейся возможности и в меру своих возможностей, помочь ныне покойному патриаршему экзарху Беларуси Филарету возрождать православие, поруганное во время Советской власти, а ныне вынужденный покинуть свою Родину из-за угрозы оказаться, как и уже многие в Беларуси, убитым существующим тоталитарно-диктаторским режимом, созданным Лукашенко А. Г., который, после года и нескольких месяцев избрания его президентом, 23 ноября 1995 года, заявил, что он хочет в Беларуси, кстати, одной из наиболее пострадавшей республике в годы гитлеровской оккупации, построить такое государство, какое было в Германии во время Гитлера.

Так что Вы можете понять, если Вы ещё на это способны, мои чувства и чувства многих тысяч других беларусов, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также погибающих и страдающих от ныне существующего в Республике профашистского режима, когда Русская Православная Церковь наградила в 2002 году этого поборника гитлеровских порядков орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, и когда в августе 2020 года Вы, вместе с Владимиром Путиным и другими диктаторами, поздравили его с победой на выборах, хотя он, как президент Республики Беларусь, является нелигитимным с 1999 года, и на прошедших выборах получил, как и следовало ожидать, недоверие абсолютного большинства выборщиков.

А сейчас этот преступник предоставил беларускую землю, обильно политую кровью и слезами матерей, жён и детей, потерявших во время Великой Отечественной войны своих сыновей и дочерей, мужей и отцов, российским обезумевшим шовинистам, несущим в Украину разрушение и смерть, подвергая тем самым беларуский народ под ответные удары защищающих справедливую борьбу украинского народа.

Неужели всё это соответствует Божьим заветам, к выполнению которых Вы призываете в своих проповедях, да и вообще, – вашему названию “Святейший”?

Вы, в своих проповедях, призываете стать на “сторону света, на сторону Божьей правды, на сторону Божественных заповедей”, а сами-то Вы, вместе с самыми тёмными силами, стали на сторону преступной войны, развязанной русскими шовинистами в Украине, и даже призываете молиться за того, кому, из-за долгих лет пребывания во власти, пришла в голову бредовая идея – возрождения, хотя бы и в урезанном виде, Российской империи, и, с этой целью, он развязывает войны, одна за другой, захватывая территории других государств, неся при этом страдания и смерть тысяч людей…

Вы, 13 марта 2022 года, при вручении Августовской иконы Божьей Матери главе Росгвардии генералу армии Виктору Золотову сказали: “… поскольку Вы, Виктор Васильевич, возглавляете Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ был в рядах Росгвардии”; и после этого добавили: “… чтобы образ Божьей Матери вдохновлял молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, которые вступают на путь защиты Отечества”.

Естественно, что Золотов поблагодарил Вас за такой подарок, при этом, отметив, что Росгвардия тоже принимает участие в “специальной военной операции”, с сожалением сказал, что “… да, не всё идёт так быстро, как хотелось бы”, а потом, поясняя, почему “всё идёт не так быстро”, понёс откровенную ложь: “… это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах”, но, мол, “мы идём к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами; а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу”.

Остаётся только спросить у Вас и Золотова: от кого эта икона будет защищать русское воинство? От украинцев, что ли? Которые защищают от пришедших на их землю убийц свои деревни и города, свои дома и семьи, и которых, с вашего молчаливого согласия, этот негодяй, по другому его не назовёшь, обзывает “нацистами”?

Да и неужели Вы не слышали о том, что в Изюме именно подчинённые Золотова устраивали убийства, грабежи и насилования? Остаётся только спросить: брали ли в Изюм эти мародёры и насильники подаренную Вами икону?

Это Ваше действие с дарением иконы Золотову напоминает о преступном поступке представителя Русской Православной Церкви, Московского митрополита Филарета, когда в конце мая 1863 года он прислал графу Михаилу Муравьёву, чьи руки к тому времени были по локти в крови беларуских, литовских и украинских патриотов, боровшихся за возрождение своего государства – Великого княжества Литовского, икону Архистратига Михаила со следующим благословением: “Было слышно и видно, что многодеятельная государственная служба вашего высокопревосходительства потребовала наконец облегчения, дабы часть должного труда была заменена долею покоя. (Муравьёв был уже в отставке – С. Ш.). Но как скоро царское слово вас вызвало на защиту и умиротворение Отечества, Вы забыли потребность облегчения и покоя, не колеблясь приняли на себя бремя, требующее крепких сил и неутомимой деятельности, нашли новую силу в любви к Царю и Отечеству. Верные сыны Царя и Отечества узнали о сём с радостью и надеждою: ваше назначение есть уже поражение врагов Отечества, ваше имя – победа. Господь сил да совершит дело правды и дело мира. Да пошлёт тезоименного вам небесного Архистратига, да идёт перед вами с мечом огненным и да покрывает вас щитом небесным. С сими мыслями и желаниями препровождаю вам вместе с сим икону святого Архистратига Михаила”. (См. Краткий очерк жизни и деятельности графа М. Н. Муравьёва. Вильня, 1898, стр. 62).

Я вдумывался и в более ранние ваши проповеди: 27-го февраля, то есть на четвёртый день войны России против Украины, и 6-го марта, в связи с чем у меня тоже возникло ряд вопросов, и прежде всего: кого это Вы называете в той первой проповеди “злыми силами”? Неужели украинцев? И высказываете тревогу, что они “могут одержать верх”?

Так они его и одержат! Ибо за ними правда, а значит – и Бог на их стороне: ни они же пришли с разбоем на чужую землю, а россияне вторглись в Украину и убивают там невинных людей, в том числе детей и стариков, неся при этом многотысячные потери; ибо преступникам, ворвавшимся в чужой дом не помогут ни ваши молитвы, ни подаренная вами Золотову икона.

Неужели, когда Вы молитесь, глядя на ту или иную икону, у вас перед глазами не появляются десятки тысяч погибших, в том числе сотни детей, и по ночам Вы не слышите плач потерявших своих родных и близких, да и тысяч беженцев?

Неужели Вы не понимаете, что Путин, за здоровье которого Вы молитесь, из-за своих амбиций поставил мир на грань новой мировой войны?

Так что все эти преступления творятся по вине того человека, которого Вы причащаете и за здоровье которого, зная о его преступлениях, молитесь, а значит, эти преступления и на вашей совести, тем более что Вы лично благославляете российских солдат на убийство в том числе и мирных граждан Украины?

Или Вы готовы даже повесить икону на ядерную бомбу, которой размахивает Путин, грозя применить её для уничтожения украинского народа, забывая о том, что у тех, которые стали на защиту этого народа, тоже есть ядерное оружие?

Да и по какому праву Вы отказываете украинскому и беларускому народам, проживающим в своих суверенных государствах, иметь, как и народ России, свои автокефальные церкви?

И ещё вопрос: почему-то ни Вы, ни тот, кого Вы причащаете, не боитесь Божьего наказания за свои преступления? В таком случае возникает вопрос: верите ли Вы вообще при таком своём поведении в существование Бога?

Но тогда не забывайте, что есть земной, международный суд в Гааге.

24 сентября 2022 г. С. Шарецкий, Global Belarus