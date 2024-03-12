Пара римский призвал Украину сдаться

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI римский понтифик заявил, что Киев должен «иметь смелость поднять белый флаг».

«Когда вы видите, что терпите поражение, что дела не идут, нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал папа Франциск. «Наш флаг — желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не будем поднимать другие флаги», — так ответил на слова римского папы глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом министр выразил папе Франциску признательность за его «постоянные молитвы о мире», отметив, что, как надеется Киев, понтифик посетит Украину, пишет VOA.

Понтифик ранее называл Украину страной-мученицей, однако прямо не осудил российскую агрессию. Президент Украины Зеленский назвал попытки помирить Москву с Киевом «виртуальным посредничеством». Он поблагодарил церкви и верующих за активную помощь украинскому народу, отметив, что «священнослужители поддерживают всех нас, подчеркнул президент Украины, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом».

«Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить», – сказал Владимир Зеленский.

Представитель Ватикана кардинал Пьетро Паролин уже заявил, что слова понтифика были интерпретированы неверно, и что главным «условием любых переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России», передает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

“Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнить их, назвав это «переговорами». Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь.

Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги.

Мы благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев”, – прокомментировал слова понтифика министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.