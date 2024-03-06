Почему голосование этнического населения работает

Почему голосование работает: общественные защитники приводят доводы в пользу этнического голосования.

Организация сообществ для достижения конкретных выгод для районов и обездоленных групп населения часто связана с усилиями по регистрации и явке избирателей с низкими показателями.

Для этого есть несколько причин: практика стучаться в двери и активно взаимодействовать с сообществами, что имеет основополагающее значение для успешной профсоюзной и общественной организации, не менее важна для электоральной мобилизации. Кроме того, демонстрация того, как участие в выборах напрямую связано с ощутимыми результатами, включая избрание политиков, которые будут помогать/защищать достижения, или смену политика, который этого не делает, служит мощным средством продемонстрировать людям, что их голоса имеют значение.

Участники еженедельного брифинга ЕМС для этнических СМИ 23 февраля, работающие в сообществах по всей стране, рассказали о том, как сила голоса может помочь добиться перемен.

“Если мы собираемся повлиять на социальные изменения, то для начала это должно происходить через людей, которые больше всего от них страдают,” — сказал Эрни Серрано, организатор интегрированного взаимодействия с избирателями компании «Стратегические концепции в организации и политическом образовании».

Как рассказал Эрни Серрано, SCOPE впервые была создана для мобилизации сообществ Южного Лос-Анджелеса после беспорядков, вызванных Родни Кингом в 1992 году, “потому что власти в наших сообществах не инвестировали в нас. Были жесткие «красные линии», полицейский контроль, провальные меры реагирования на эпидемию крэка, а также корпоративную и экологическую эксплуатацию.”

“Мы хотели иметь право голоса в том, как наши избранные лидеры управляют нами,” – сказал он. “Поскольку цветные сообщества часто лишены избирательных прав, многие их члены не столь политически информированы, и поэтому попытки широких масс иметь право голоса за столом переговоров требуют объяснения нашему сообществу, почему важно голосовать, показывая, что оно может выиграть.”

Одной из крупных недавних побед SCOPE стали выборы в 2022 году мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которая отказалась от своего места в Конгрессе, чтобы провести массовую кампанию против миллиардера Рика Карузо.

“Итак, у вас есть массовый лидер с бюджетом всего в 10 миллионов долларов против кого-то, кто потратил 109 миллионов долларов от поддержки крупного бизнеса… воссоздание ее с помощью рекламы до такой степени, что люди думали, что она совершенно другой человек, чем она была,” – сказал Серрано. “Это шансы, которые исторически люди не выигрывают, и мы выиграли. Потому что у него (у Ника Карузо) не было представления о том, что значит охватить ту аудиторию, которую ему нужно было охватить, чтобы получить место. Если бы он действительно был заинтересован в улучшении условий в Лос-Анджелесе, таких как бездомность и экологические проблемы, он бы инвестировал в жителей Лос-Анджелеса, которые часто не участвуют в процессе голосования, потому что не верят, что система была разработана для нас, что она уже сфальсифицирована для власть имущих. Но это не обязательно так.”

Дебби Чен, общественная активистка из Хьюстона и исполнительный вице-президент Национальной OCA, Азиатско-Тихоокеанских американских адвокатов, заявила, что право общественного голосования начинается с переписи населения.

“Это не просто «Приходит время выборов, иди и голосуй», потому что перераспределение избирательных округов на самом деле является лучшим способом провести массовое подавление избирателей,: — объяснила она. “Перепись определяет, кого будут учитывать при перераспределении избирательных округов, что определяет, кто будет управлять, голосовать и тратить деньги в определенных областях.”

Перераспределение избирательных округов — это процесс, посредством которого избирательные округа формируются каждые десять лет после переписи населения, проводимой раз в десять лет.

По словам Дебби Чен, для среднестатистического иммигранта в первом поколении важность быть учтенным само по себе не обязательно находит отклик.

“Но когда вы подходите к этому с точки зрения того, что подсчет позволяет вам решить, кто будет тратить ваши налоговые доллары, какая часть ваших денег возвращается в ваш район, чтобы построить дороги, школы, красивые тротуары, а не канавы — все понимают деньги,” – сказала она.

“Многие люди в новом иммигрантском сообществе AAPI не понимают, как ваш голос дает вам возможность таким образом влиять на ваше сообщество,” — добавила она. “Хотя AAPI является самой быстрорастущей этнической группой в США, ни одна из сторон традиционно не инвестировала в работу с сообществом AAPI, несмотря на то, что во многих областях наш голос может иметь такое же значение в более близких гонках.”

В Техасе, например, число избирателей AAPI, имеющих право голоса, выросло на 74% в период с 2010 по 2020 год по сравнению с увеличением общего числа избирателей, имеющих право голоса, на 21% по всему штату.

“Сила голосования заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы нас учитывали, чтобы наше влияние на наше сообщество не ослаблялось из-за расовых махинаций,” — сказал Дебби Чен. “Все должно сводиться к тому, кто лучше всего сможет инвестировать в то место, где мы живем.”

“Политика локальна,” — сказала Аннешиа Харди, исполнительный директор Alabama Values. “Идея «Если бы ваш голос не был важен, они бы его остановили» не звучит правдоподобно из-за этих скоординированных усилий по уменьшению нашего голоса и его ценности.”

По ее словам, белые мужчины составляют 30% населения, но занимают 62% выборных должностей в США, часто в результате занимаемой должности и расового перераспределения избирательных округов, как, например, в деле Миллигана о справедливом картировании (создание карты избирательных округов, прим “Славянский Сакраменто”), которое компания Alabama Values помогла выиграть в прошлом году в пользу двух недавно измененных округов с большинством меньшинства, что отражает растущий в штате черный электорат.

По данным исследования Pew, исторически белые избиратели имеют больше шансов явиться на выборы, чем представители других этнических групп, этнические избиратели составляют все более решающий электорат в штатах, где идет борьба, в то время как доля неиспаноязычных белых избирателей, имеющих право голоса, снижается с 2000 года.

Как рассказала Аннешиа Харди, этот электоральный разрыв также распространяется на поколения: алабамцы в возрасте до 45 лет составляют 1,7 миллиона избирателей, но только половина этих избирателей проголосовала, по сравнению с 70% из 2,1 миллиона избирателей старше 45 лет. В общей сложности проголосовали 2,3 миллиона алабамцев — рекордное число по количеству, но оно представляет лишь 62% избирателей по всему штату, при этом 1,4 миллиона алабамцев, имеющих право голоса, не голосовали.

“Помогая избирателям увидеть себя в решении важных для них вопросов — социальной справедливости, здравоохранения, образования,” — сказал Харди, говоря о том, как показать ценность голосов тем, кто не участвует в выборах. “Тот, кто контролирует нарратив, имеет власть над ощутимыми результатами сообщества.”

“Идея о том, что цветные избиратели воздерживаются, потому что они чувствуют, что их голос не имеет значения, не учитывает более глубокую проблему,” — продолжила она. “Многие из этих избирателей разочарованы не потому, что они недооценивают свой голос, а потому, что они видят невыполненные политические обещания, которые сохраняются, несмотря на их голос.”

В настоящее время Alabama Values борется с законопроектом Сената № 1, законодательным актом штата, который объявляет заочное голосование уголовным преступлением, что ухудшает способность многих алабамцев, особенно цветных, живущих в отдаленных районах, вообще голосовать.

“Даже пытаясь заставить людей голосовать, мы боремся за то, чтобы каждый вообще имел доступ к избирательным бюллетеням,” — добавила Аннешиа Харди. “Чтобы привлечь этих избирателей, особенно цветных избирателей, мы должны устранить их законную озабоченность по поводу демократического процесса, работая над тем, чтобы сделать его более отзывчивым к тому, чего они хотят.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.