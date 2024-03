Как домашнее насилие приводит к бездомности

Домашнее насилие, также известное как насилие со стороны интимного партнера, является одной из основных причин бездомности, особенно среди жертв с ограниченными финансовыми ресурсами.

Новое исследование, опубликованное в прошлом месяце Инициативой по бездомности и жилищному обеспечению Бениоффа Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San Francisco Benioff Homelessness and Housing Initiative), показывает, что по меньшей мере 17% бездомных покинули свои дома из-за насилия со стороны партнера.

Жертвы сталкиваются со многими препятствиями на пути к возвращению жилья, включая нехватку финансовых ресурсов, возможные выселения из-за того, что полиция слишком часто появляется в их домах, а также плохие кредитные рейтинги из-за того, что партнеры мошенническим образом используют свой кредит.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 16 февраля спикеры обсудили, как домашнее насилие часто приводит к бездомности, результаты исследования UCSF и рост домашнего насилия за последние два года в Нью-Йорке и его районах.

“Домашнее насилие, также известное как насилие со стороны интимного партнера (IPV), включает в себя насилие, жестокое обращение или агрессию, совершаемую бывшим или нынешним интимным партнером,” — сказала доктор Анита Харгрейв, доцент UCSF.

В прошлом месяце, чтобы лучше понять опыт людей, переживших IPV, в настоящее время испытывающих бездомность, Инициатива UCSF по вопросам бездомности и жилищного строительства опубликовала отчет.

“На пути к безопасности”. Это отчет в котором анализируются данные IPV за июнь 2023 года в рамках Калифорнийского исследования людей, испытывающих бездомность (CASPEH) — крупнейшего исследование бездомности с середины 1990-х годов.

Как следует из отчета, 40% участников, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера за шесть месяцев до того, как они стали бездомными, указали, что насилие было причиной съезда из своего последнего жилья, а 20% заявили, что это была основная причина.

Как пояснила Анита Харгрейв, насилие со стороны интимного партнера особенно опасно для тех, кто находится на обочине экономики.

“Многие пережившие насилие сообщили, что относительно скромные суммы финансовой поддержки могли бы помочь им избежать бездомности, что сделало их еще более уязвимыми к росту насилия, поскольку 42% переживших домашнее насилие до того, как они стали бездомными, также пережили, будучи бездомными.”

Исследование показало, что 73% из тех, кто сообщил о домашнем насилии до того, как они стали бездомными, думают, что ежемесячная субсидия в размере от 300 до 500 долларов США позволила бы им сохранить жилье в течение как минимум двух лет; 83% считали, что им бы помогла единовременная выплата в размере от 5000 до 10 000 долларов; 92% считают, что им бы помог жилищный ваучер, ограничивающий арендную плату 30% их дохода, 95% всех переживших домашнее насилие заявили, что высокая стоимость жилья является препятствием для восстановления жилья.

“Многие жертвы домашнего насилия вынуждены выбирать между молотом и наковальней: терпеть насилие дома или рисковать остаться без крова,” — подытожила Анита Харгрейв. “Вы не можете устранить связь между домашним насилием и бездомностью, не обращая внимания на потребность в постоянном доступном жилье.”

Особенно возрос уровень домашнего насилия в Нью-Йорке, где 40% женщин и детей оказались в приютах для бездомных из-за домашнего насилия.

“Несмотря на то, что Нью-Йорк добился прогресса в сокращении других форм убийств, убийства, связанные с насилием в семье, продолжаются и продолжают непропорционально сильно влиять на чернокожих и латиноамериканских женщин,” — сказала Дженнифер Уайт-Рид, руководитель аппарата Института городских ресурсов (URINYC), который обеспечивает жильем на переходный период для тысяч жертв домашнего насилия и бездомных семей.

URINYC также предлагает развитие рабочей силы, помощь в трудоустройстве и услуги доступного жилья, включая услуги по обеспечению безопасности людей и животных (People and Animal Living Safety PALS).

В период с 2021 по 2022 год количество убийств на фоне домашнего насилия выросло на 29% по городу, на 225% в Бруклине и на 57% в Бронксе.

“Ключом к прекращению этого цикла является образование, включающее программы образования по предотвращению насилия и здоровым отношениям для молодежи, а также программы поведенческого вмешательства с учетом травм для лиц, причинивших вред,” — сказала Дженифер Уайт-Рид.

Она рассказала, что в феврале 2023 года URINYC выступил за принятие законопроекта штата, который переопределяет домашнее насилие в соответствии с Законом о правах человека города Нью-Йорка, включив в него экономическое насилие, которое включает в себя принудительный долг и предоставляет жертвам расширенную защиту. Не менее важными являются экономические инвестиции, включая поддержку жилья и предотвращение долгов, связанных с домашним насилием.

“Финансовое насилие, которому подвергаются 98% выживших, часто служит основной причиной, по которой они остаются или возвращаются к жестокому партнеру,” – пояснила Дженифер Уайт-Рид. “Мы узнали, что 50% выживших не покинули бы опасную ситуацию, если бы не могли взять с собой своих питомцев. PALS — единственная специализированная программа в Нью-Йорке и среди немногих на национальном уровне, позволяющая жертвам домашнего насилия жить и лечиться вместе со своими домашними животными, работая над достижением экономической стабильности.”

“Без таких ресурсов я бы предпочла бездомность возвращению к насилию,” — сказала Дезире Мартинес, исполнительный директор некоммерческой организации по защите бездомных We Are NOT Invisible, которая оказалась без жилья из-за домашнего насилия.

“Из-за отсутствия страховки после психического расстройства я отчаянно нуждалась в помощи в местном отделении психиатрической помощи, но в итоге оказался взаперти, поскольку они считали, что я подвергаюсь риску,” — поделилась она. “Национальные горячие линии направили меня к ресурсам округа, но местная поддержка была ограниченной. Не отвечая критериям предоставления койки в приюте для жертв домашнего насилия, я оказалась в приюте для бездомных, спящей на полу среди других.”

“Женщинам особенно опасно выживать на улице,” — сказала она. “В округе Фресно было много торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, много наркотиков. Ты не спишь всю ночь, чтобы тебя не изнасиловали. Вам негде переодеться, нет душа, нет отопления. Ты не чувствуешь себя женщиной. Ты постоянно напуган, и все, что тебе нужно, — это убежище. Неудивительно, что многие люди решают вернуться домой. Ограничения приюта по полу снова вынудили меня оказаться на улице, выживая на фиксированный доход по инвалидности и сталкиваясь с высокой арендной платой. Если бы не ваучер на доступное жилье, я, вероятно, до сих пор была бы на улице, и кто знает, что бы со мной случилось. Тем не менее, я нервничаю каждый год, потому что арендная плата продолжает расти, а ваучер — нет.”

“Вы избегаете оскорбительных отношений, потому что хотите безопасности, но отсутствие дома делает вас уязвимым для тысяч незнакомцев. На какое-то время я вернулась, потому что предпочла бы подвергнуться насилию со стороны того, кого я знала,” — добавила она. “Нам нужно рассказать людям о том, что с нами происходит на улицах, что мы тоже хорошие люди, которым просто нужен постоянный дом.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.