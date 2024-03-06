Спасение локальной журналистики: что поставлено на карту для этнических СМИ?

Массовые увольнения в LA Times и многих других новостных агентствах, а также растущая новостная пустыня усиливает неуверенность в отношении будущего локальной журналистики – даже в отношении будущего самих новостей.

По данным исследовательского центра Pew, с 2000 года объем рекламы в локальных газетах снизился на 82% – на 40 миллиардов долларов. На брифинге EMS 2 февраля для этнических СМИ несколько издателей этнических СМИ рассмотрели текущие инициативы по спасению локальной журналистики посредством различных форм поддержки налогоплательщиков и других государственных политик; поделились своими взглядами, как обеспечиваются равенство в секторе этнических СМИ, которое необходимо для экосистемы для охвата традиционно недостаточно обслуживаемой аудитории, но часто исключается из дискуссий о локальной журналистике.

Также сторонники политики локальных новостей и издатели этнических СМИ поделились своими взглядами на роль местной журналистики в условиях растущего новостного кризиса и обсудили законодательную политику по спасению локальной журналистики.

Стивен Уолдман, основатель и президент Rebuild Local News, а также соучредитель и бывший президент Report for America сказал, что “кризис локальных новостей усиливается по всей стране.”

Ежегодный отчет о состоянии местных новостей Школы журналистики Медилла Северо-Западного университета показал, что в 2023 году сокращение местных газет ускорилось до двух с половиной в неделю, в результате чего более 200 округов остались «новостными пустынями», а более половины округов США остались с ограниченным доступом к надежным местным новостям, при этом еще 228 округов подвергаются «высокому риску» потери локальных новостей.

“Хотя существует консенсус в отношении того, что правительственная поддержка не должна быть основной поддержкой новостей, поскольку это потенциально может подорвать независимость прессы, мы видим, что некоторые меры явно необходимы,” — сказал Уолдман.

По данным Исследовательского центра Pew, с 2000 года реклама в местных газетах сократилась на 82% — на 40 миллиардов долларов. Одной из таких политик поддержки локальных СМИ является поддерживаемая правительством реклама, которая в большей степени инвестирует в местную журналистику.

По словам Уолдмана, в Нью-Йорке, например, городской совет принял предложение CUNY о том, что половина денег, потраченных городом на рекламу, пойдет на пользу общественным средствам массовой информации, что привело к перераспределению средств в этот сектор на сумму 9,9 миллиона долларов — почти 84% от общего объема бюджета на печатные СМИ и рекламу. Другая подобная политика включает в себя предложения по налоговым льготам.

На уровне штата это включает в себя налоговые льготы для малого бизнеса, размещающих рекламу в местных новостях. На федеральном уровне Закон о местных новостях и поддержке малого бизнеса (HR-4756 ), который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса, предусматривает налоговую льготу по трудоустройству в размере до 25 000 долларов на человека для сотрудников редакции.

Одним из основных предложений является кодекс переговоров, требующий от технологических платформ, таких как социальные сети/компании, компенсировать новостным организациям использование контента: в Канаде это приняло форму Закона об онлайн-новостях (C-18), принятого в 2022 году, а в Австралии – Закона о новостях в Интернете (C-18), принятого в 2022 году, а в Австралии Кодекс переговоров со СМИ, принятый в 2021 году.

“Теперь, после увольнений в LA Times и Washington Post, одного великодушного богатого владельца недостаточно. И это потому, что бизнес-модель новостей не работает с точки зрения рекламы,” – сказал Райан Адам, вице-президент по связям с правительством и общественностью Toronto Sta, крупнейшей канадской газеты.

“80% нашего собственного дохода раньше приходилось на рекламу, а 20% на подписки, — продолжил он, — но за последние 15 лет, благодаря возможности Google и Meta использовать наш контент для продвижения рекламы, большая часть этого дохода 80% ушло.”

“Спустя три года после принятия австралийского законопроекта, технические платформы откладывают часть выгодных сделок по контенту. Падение доходов прекратилось, и люди начинают думать о журналистике как о растущей отрасли,” — сказал Райан Адам, выступавший за принятие канадского законопроекта по образцу его австралийского предшественника.

“Отсутствие каких-либо независимых от правительства новостей не рассчитано на длительный срок, потому что правительства могут меняться. Что рассчитано на длительное время, так это то, что некоторые из крупнейших компаний в мире признают ценность контента, который они используют, компенсируя журналистам доходы от рекламы, размещаемой путем обмена этими новостями. Я думаю, что это лучший сценарий,” – добавил он.

Эти законопроекты создают международный прецедент для двух аналогичных законопроектов США о переговорах по технологическому контенту: Закона о конкуренции и сохранении журналистики (S-1094), который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса на федеральном уровне, и Закона о защите журналистики (AB-886) в Калифорнии, который будет рассмотрен Юридическим комитетом Сената примерно в начале июня.

Бриттни Барсотти, главный юрисконсульт Калифорнийской ассоциации газетных издателей, отслеживающая законы средств массовой информации, включая AB 886, сказала, несмотря на критику, что техническая компенсация просто пойдет на пользу хедж-фондам или крупным национальным новостным организациям.

“У нас около 450 изданий по всей Калифорнии, и более 90% из них являются малым бизнесом деньги, которые они получат, зависят от количества отображаемого контента; это не налог на ссылки,” – сказала она. “Тем не менее, из-за Положения о неактивной торговле и Первой поправки мы не можем заключать сделки на основе контента, например, специально для этнических СМИ. Однако поправки к законопроекту, такие как распределение денег на основе численности персонала и гарантированный минимум для мелких издателей, могут смягчить эти опасения.”

“Некоторые выступают за благотворительность, но нам понадобится до 1,75 миллиарда долларов, чтобы адекватно поставлять местные новости по всей стране,” — добавила Бритни Барсотти. “Это не решит кризис, потому что кризис основан на доминировании крупных платформ в рекламном пространстве.”

Владелица и издатель двуязычной газеты San Fernando Valley Sun с более чем столетней историей в течение последних 21 года Марта Ашкенази сказала, что из-за этого доминирования с того дня, как она стала владельцем газеты, для нее это стало вечной борьбой.

“Я полагаюсь в первую очередь на медийную рекламу, 30% из которых приходится на публичные уведомления,” — продолжила она. “Мы свободны отчасти потому, что у сообщества, которому я служу, нет дополнительных денег, но если я зарабатываю деньги для платформ, которые их используют, и я хочу свою справедливую долю.”

“Людям на этих платформах трудно понять, какие новости правдивые, а какие фейковые, потому что фейковые новости освещаются только через внешние СМИ,” — сказала Кора Ори, издатель и президент полностью зависимого от рекламы национального филиппинского издания Asian Journal. “Мы хранители истины в нашем обществе, и истина умрет с нашей кончиной.”

Издатель Bayou Beat News, президент Хьюстонской ассоциации черных журналистов и директор по связям с общественностью этнических СМИ Хьюстона Накиа Купер сказала, что, хотя печатные издания, в частности, борются за выживание, у нее есть цифровое издание с Bayou, но как местный черный издатель, она все еще маленький человек против больших парней. Крупные рекламодатели говорят об инклюзивной, справедливой поддержке и приходят в местные новости, когда они им нужны, но она пока не видела такой поддержки.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.