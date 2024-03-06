Топ мошенничеств в США в 2023 году

В феврале Федеральная торговая комиссия (FTC) опубликовала новые данные, согласно которым общенациональные потери от мошенничества в 2023 году превысили 10 миллиардов долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году. Эти потери связаны не с большим количеством сообщений, а с большей потерей денег в каждом случае мошенничества.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 9 февраля представители FTC обсудили новые тенденции в крупнейших видах мошенничества, а также то, почему изучение и сообщение о мошенничестве критически важно для защиты потребителей.

“Каждый четвертый потребитель сообщил о потере в среднем в 500 долларов,” — сообщила Мария Мэйо, исполняющая обязанности заместителя директора отдела реагирования и операций с потребителями Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии.

Согласно отчету, менее 5% жертв потребительского мошенничества вообще сообщают об этом. Самой распространенной категорией мошенничества были самозванцы, выдававшие себя за доверенное лицо, т.е. представителя бизнеса, государственного учреждения, члена семьи или романтического партнера. Следующая распространенная категория — онлайн-покупки и купленные отрицательные отзывы; третья — призы и лотереи; четвертая — инвестиции; и пятая — это возможности для бизнеса и трудоустройства.

Убытки от бизнес самозванцев в прошлом году составили 752 миллиона долларов.

“Потребитель получает что-то вроде банковского предупреждения о мошеннических действиях с его счетом и ему дается номер, по которому можно позвонить. Звонок переводится фальшивому маршалу США, который сообщает потребителю, что его деньги находятся в опасности из-за схемы отмывания денег. Потребитель снимает средства со своих личных счетов и переводит их на криптокошелек, который создал “маршал”,” – рассказала Мария Мэйо об одном из примеров мошенничества.

По ее словам, мошенничество с самозванцами со стороны правительства было вторым по распространенности типом мошенничества с самозванцами, потери от такого вида мошенничества резко возросли с медианного убытка в 3000 долларов в 2019 году до 7000 долларов в 2023 году.

Также Мария Мэйо рассказала, что хотя мошенничество, связанное с инвестициями, заняло четвертое место в целом, это категория с наибольшими убытками: в общей сложности 4,6 миллиарда долларов США при медианном убытке более 7000 долларов от этих мошенничеств, которые включают перевод денег людям, обещающим своим жертвам научить торговать акциями.

“В 2023 году электронная почта стала наиболее известным способом связи мошенников, в 2022 году текстовые сообщения были номером один, а до этого телефонные звонки всегда были номером один,” – сказала Мейо.

Однако люди, с которыми связались по телефону, сообщили о самых высоких средних потерях в размере 1480 долларов США на человека, а вот те, с кем связались через социальные сети, потеряли больше всего денег суммарно – 1,4 миллиарда долларов. Что касается распространенных способов оплаты, люди, которые платили мошенникам банковским переводом, сообщили о потере 1,9 миллиарда долларов, а те, кто платил криптовалютой, потеряли 1,4 миллиарда долларов.

Лоис Грейсман, заместитель директора отдела маркетинговой практики Федеральной торговой комиссии, сказала, что все большее беспокойство вызывает использование мошенниками искусственного интеллекта (ИИ) посредством выдачи себя за другое лицо.

“Например, мошенник получил голосовую запись тети жертвы из социальных сетей и клонировал ее, чтобы позвонить жертве, говоря, что тетя попала в ужасную автомобильную аварию, они в больнице, информации о страховке нет, поэтому им нужно, чтобы вы перевели тысячи долларов на операцию по спасению жизни,” — объяснила она.

Лоис Грейсман добавила, что ИИ не ограничивается мошенничеством с клонированием голоса, но также просачивается в сообщения мошенников вроде “Мой метод инвестирования в криптовалюту работает, потому что я научил ИИ побеждать фондовый рынок”.

“Один из лучших способов — выбрать какой платежный инструмент они просят вас использовать,” — сказала Лоис Грейсман, говоря о том, как распознать мошенника. “Если они настаивают на оплате банковским переводом, подарочной картой, платежными приложениями или криптовалютой, это огромный ярко-красный флаг, потому что это дает мошенникам максимальную степень анонимности и вероятность того, что правоохранительные органы смогут отследить и вернуть деньги чрезвычайно мала.”

“Сообщения о подобных мошенничествах в Федеральную торговую комиссию имеют большое значение, поскольку эти данные помогают почти 3000 правоохранительным органам штатов, федеральным и местным органам власти по всей стране остановить мошенничество, а также потому, что они помогают проводить профилактические работы,” – продолжила Грейсман. “Когда мы видим, например, всплеск мошенничества с подарочными картами, мы обращаемся к отрасли, чтобы узнать, что они могут сделать, чтобы обуздать злоупотребление картами. Когда мы видим, что текстовые сообщения становятся частой точкой контакта, мы обращаемся к телекоммуникационной отрасли.”

Теперь люди могут сообщать о мошенничестве и недобросовестной деловой практике на удобном языке (при желании анонимно) по телефону 877-382-4357 или онлайн на английском или испанском языке, зайдя на reportfraud.ftc.gov

или отправив электронное письмо на адрес Fraud@ftc.gov. О краже личных данных можно сообщить на удобном языке по телефону 877-438-4338 или на английском или испанском языках на сайте: identitytheft.gov.

“Чтобы помочь людям выявить и избежать мошенничества и кражи личных данных, а также рассказать о том, с чем они столкнулись, мы предлагаем информацию на сайте ftc.gov

на языках, включая амхарский, арабский, упрощенный и традиционный китайский, французский, мамский, корейский, русский, сомалийский, испанский, тагальский, украинский и вьетнамский,” – рассказала Лариса Бунго, старший юрист отдела потребительского и бизнес-образования Федеральной торговой комиссии.

“Хотя мошенники действительно хороши в своем деле, знание — это сила, и лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться поделиться тем, что мы знаем о выявлении мошенничества,” — сказала она. “Когда люди сообщают о мошенничестве, они могут рассказать столько, сколько захотят. Нам интересно узнать, что произошло. Мы хотим знать эту историю.”

Представители FTC настоятельно рекомендовали сообщать о всех видах мошенничества, включая сомнительные предложения о работе в иммигрантских группах в соцсетях, данные с пустого профиля; текстовые сообщения о якобы ожидающей вас доставке от UPS (или любого другого сервиса доставки); предложения о якобы уникальной возможности заработать на бирже, о которой никто не знает; любые предложения о работе, где вас просят заплатить за предварительное обучение; звонки от департамента по борьбе мошенничеством якобы вашего банка, когда просят подтвердить личную информацию (в этом случае нужно сразу повести трубку и перезвонить в банк и поинтересоваться, что происходите с вашим счетом, были ли сомнительные транзакции) и пр., – даже если вам кажется, что информации для жалобы мало или что профиль, номер фейковый.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.