Кто-то позвонил вам и сказал перевести деньги, чтобы «защитить» их? Скорее всего звонившие утверждали, что работают в государственном учреждении, таком как FTC или Управление социального обеспечения, или в IRS, или в известной компании, такой как ваш банк, Amazon или Microsoft? Скорее всего – это мошенничество.

FTC сообщает о резком росте потерь от мошенничества, при котором кто-то выдает себя за компании и государственные учреждения. Многие из них начинаются со звонка или сообщения о рутинной проблеме, например, подозрительной активности на счете.

На еженедельном брифинг EMS для этнических СМИ 20 сентября приглашенные представители FTC (Federal Trade Commission) рассказали о пяти самых распространенных мошенничествах с самозванством, о которых сообщают люди, и о том, как их обнаружить и сообщить.

Из миллионов отчетов о мошенничестве (в прошлом году их было 2,6 миллиона), которые Федеральная торговая комиссия получает каждый год, наиболее распространенным типом являются мошенничества с самозванцами, когда мошенники выдают себя за другое лицо, обычно за представителя бизнеса или государственного учреждения.

В первой половине 2024 года было зарегистрировано 360 000 отчетов о мошенничестве с самозванцами, с заявленными убытками в общем размере 1,3 миллиарда долларов и средним убытком в размере 800 долларов. По оценкам FTC и Better Business Bureau, менее 5% жертв мошенничества сообщают об этом.

“Это только вершина айсберга,” — сказала Эмма Флетчер, старший исследователь данных в FTC. “За этими цифрами стоят люди, которые потеряли десятки и сотни тысяч долларов. Мы действительно обеспокоены объемом сообщений о мошенничестве, которое мы получаем, о мошенничестве, которое забирает все. Люди опустошают свои банковские счета, даже пенсионные счета. За последние несколько лет сообщаемые убытки от мошенничества с выдачей себя за представителей бизнеса и правительства взлетели почти в четыре раза.”

В 2020 году мошеннические действия, выдающие себя за представителей правительства, привели к потере 618 миллионами долларов в 2023 году по сравнению со 175 миллионами долларов в 2020 г., а мошеннические действия, когда звонившие выдавали себя за представителей бизнеса, привели к потере 751 миллионов долларов в 2023 году по сравнению 195 миллионами долларов в 2020 году.

“Этот колоссальный рост сообщений от людей, потерявших огромные суммы денег, связан с весьма тревожными изменениями в тактике, которую используют эти мошенники,” — сказала Флетчер. “Эти мошенничества часто используют методы банковских переводов, такие как Zelle, или методы оплаты криптовалютой, такие как биткойн-банкоматы, которые многие мошенники называют «федеральными сейфами».”

“Моя дочь пыталась продать свой велосипед через Facebook Marketplace,” — поделилась своим опытом Сунита Сохрабджи. “Это был ее первый опыт продажи чего-либо, и кто-то написал ей, что хочет купить велосипед и что они заплатят через Zelle, но сначала ей нужно создать бизнес-аккаунт Zelle и положить 400 долларов на счет, который они ей отправили, которые будут возвращены после совершения транзакции. Конечно, этого так и не произошло.”

“В Конгрессе прошли слушания по Zelle и роли финансовых учреждений в случаях мошенничества,” — сказала Кати Даффан, помощник директора Отдела маркетинговых практик FTC. “Сейчас это открытый вопрос. Мы призываем людей сообщать об этом нам и своему банку. Если они недовольны тем, как их банк справляется с этим, они также могут подать отчет в Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов.”

Согласно новому правилу FTC, выдача является явным нарушением, что позволяет FTC подавать иски в федеральный суд, стремясь вернуть деньги жертвам и применять гражданские санкции против мошенников.

“В нашем первом случае с использованием нового правила кто-то, выдавая себя за представителя Департамента образования США, говорил людям: “Это срочное уведомление, и вы можете получить прощение по кредиту без уплаты налогов”, чтобы побудить потребителей позвонить им,” — сказала Кати Даффан. “Затем телемаркетеры, утверждающие, что они связаны с правительством, убеждали людей подписаться на программу по облегчению долгового бремени и собирать сотни долларов незаконных авансовых платежей. Наше дело продолжается.”

Даффан добавила, что явные признаки мошенника включают призыв к жертве действовать немедленно; просят их солгать кому-то, например, кассиру банка или брокеру; угрожают арестом или депортацией; просят не вешать трубку, пока деньги не будут сняты или переведены.

“Эти мошенничества обычно начинаются с выдачи себя за бизнес; скажем, ваш банк сообщает, что на вашем счете подозрительные платежи,” — сказала Эмма Флетчер. “Но когда вы отвечаете, ситуация быстро обостряется. Цель состоит в том, чтобы создать ощущение повышенной тревоги, затруднить ясность мышления, которое бы распознало мошенничество и вы повесили бы трубку. Многие мошенничества сейчас связаны с жертвами, которые считают, что защищают свои деньги от лиц, которые хотят их получить.”

“Если вы считаете, что платите кому-то, вы будете осторожны, отдавая все, что у вас есть. Но если вы верите, что защищаете свои деньги, вы, скорее всего, опустошите свой счет, и эти мошенники будут позиционировать себя как тех, кто информирует вас об этой проблеме и помогает вам ее решить,” — продолжила Флетчер.

“Существует множество заблуждений о том, кто пострадал от мошенничества,” — добавила она. “Они не менее умны или жадны. Очень важно развеять эти идеи, потому что они мешают людям воспринимать сообщения о том, как избежать мошенничества. Это люди всех возрастов, люди, которых вы знаете в своем сообществе.”

В 2021 году FTC обнаружила, что взрослые в возрасте от 18 до 59 лет на 34% чаще сообщали о потере денег из-за мошенничества, чем пожилые люди, со средним убытком в $500. Однако пожилые люди сообщали о гораздо более высоких средних убытках: $800 для тех, кому за 70, и $1500 для тех, кому за 80.

“Я всегда говорю своей аудитории: пожалуйста, будьте бдительны. Не делайте этого. Мне 69 лет, у меня 43 года опыта в журналистике, и я полностью попала в их руки,” — сказала Селина Родригес, журналистка, которой два года назад позвонили мошенники, выдававшие себя за Bank of America. “Они сказали, что я купила iPhone, переспросили – это действительно я? Было так неловко объяснять «нет». Я торопилась, мне нужно было сделать радиопрограмму, и я нервничала. Я позволила им залезть в свой компьютер и отправила им деньги. К счастью, Bank of America помог мне выключить мой компьютер, заставил IT-специалистов включить его безопасным способом, и я сменила пароли.”

“То, как они вовлекают вас, просто поразительно,” — добавила она. “Сейчас мы так уязвимы. Несмотря на то, что мы каждый день держим ситуацию под контролем, мы люди, и любой из нас может стать психологической мишенью.”

FTC напоминает, что если вы считаете, что столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом и узнайте свои дальнейшие действия на FTC.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.