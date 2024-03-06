“Снова бинарный выбор между Трампом и Байденом”

Внутрипартийные выборы на пост Президента закончились уже давно. Но после супер-вторника они закончились окончательно.

Демократы в очередной раз продемонстрировали единство партии. Несмотря на уже привычные нытьё и панику, возраст Байдена и паническое нытьё по поводу возраста Байдена, он (Байден) получил от 71 до 92% голосов в 15 штатах, и умчался (почти со всеми делегатами) в направлении демократической конвенции. И даже символические оппоненты намёк поняли и перестали сопротивляться.

Тем временем Никки Хэйли набрала от 12 до 42% голосов в штатах, где она проиграла. Но самым большим сюрпризом был Вермонт, где она победила, набрав 50% голосов! Плюс в воскресенье Хэйли выиграла в столичном округе. Правда в этом голосовании участвовало аж 2035 республиканцев. Несмотря на то, что было понятно изначально, что Трамп в третий раз получит республиканскую номинацию, избиратели продолжали сопротивляться.

Да, где-то половина избирателей Хэйли – это демократы, независимые и/или проголосовавшие за Байдена в 2020 году. Но часть из них в прошлом голосовали за Трампа, и кто-то останется дома или проголосует за Байдена. Учитывая, что выборы снова решат несколько ключевых штатов с минимальным перевесом, избирателей Хэйли-Байдена может быть достаточно.

А Хэйли наконец-то признала законы физики и вышла из президентской гонки, так и не разобравшись, как она относится к Трампу. В лучших традициях республиканской кухни «ни рыба, ни мясо», Хэйли не поддержала Трампа, но и не выступила против его кандидатуры.

В каком-то смысле Хэйли было бы выгодно, если бы Трамп проиграл. Во-первых, «я вас предупреждала». Во-вторых, она сможет «спасать партию» в 2028 году. А если у неё нет будущего в республиканской партии (что очень вероятно), то почему не пойти на принцип, как она это сделала в вопросе Украины?

С другой стороны, что если Трамп предложит ей место в кабинете? Это маловероятно, но лучше, чем ничего. Или её просто простят? И Трамп, и трампанутые. Простят! Унизительно, мерзко, но ей не впервой. Поэтому не удивляйтесь, если между сегодня и республиканской конвенцией Хэйли снова (я сбился со счёта) «созреет» и поймёт, что Трамп – это не только прошлое, но и будущее республиканской партии.

Тем временем маловысокопроинформированных избирателей наконец-то начинает доходить, что у них снова бинарный выбор между Трампом и Байденом.

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Что, вам не нравится ваш выбор? Проголосуете за Байдена, но будете ныть, что добрый дядя (аист?) не принёс вам других кандидатов? Или будете паниковать, потому что Байден «всё равно проиграет»? Кому вы делаете хуже?

Назло всем (себе?) не пойдёте голосовать? Проголосуете за кандидата от третьей партии? Потому что Байден не сказал вам лично «уси-пуси» по всем вопросам? В стране на 330 миллионов?

Ну хорошо. Уси-пуси!

Дмитрой Абрамсон