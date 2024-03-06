Олену Зеленскую и Юлию Навальную пригласили на ежегодное обращение Президента к нации. Им предложили сидеть рядом с Первой Леди. Обе отказались. Я думал/надеялся, что никто не обратит внимание, но получилось, как всегда.

По официальным заявлениям Зеленская не сможет приехать из-за конфликтов в расписании. Но, как пишет Washington Post, на самом деле жена Зеленского не хотела сидеть рядом с женой Навального потому, что 10 лет назад Навальный был президентом России…. Ну или занимал какой-то важный правительственный пост… Или проект Кремля… Короче, он всё решал! И он сказал, чей Крым.

Скорее всего, Зеленской не сообщили, что Навальная тоже не придёт. Но это была не единственная причина. Зеленский не хочет дополнительно поляризировать помощь Украине. Он не хотел раздражать республиканцев, чтоб никто не подумал, что он так сильно поддерживает Байдена.

В этом есть своя логика. Украине нужна двухпартийная поддержка. Вот только проблема в том, что этот поезд уже ушёл.

Единственный сценарий, когда Трамп мог бы поменять своё мнение, а вместе с ним и “трампанутые” в Конгрессе, это коррумпированная сделка с Зеленским, которая помогла бы Трампу на выборах. То есть очередное фейковое расследование Байдена. Но даже если отбросить моральность такого подхода, Трамп всё равно не сдержит своё слово, если победит, а Украина потеряет поддержку демократов раз и навсегда.

Да и Байден не поменяет свою политику в отношении Украины, потому что Олена не приехала в гости. И Олена не повлияет на “траманутых” в Конгрессе своим присутствием (или отсутствием).

Поэтому расслабьтесь по поводу международных отношений. Дипломатией можно было заниматься год-два года назад. А сейчас от Зеленского ничего не зависит ни в одну, ни в другую сторону.

Дмитрий Абрамсон